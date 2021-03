Pronostic Espagne Grèce : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Espagne assomme la Grèce

Battue par la Russie lors du Mondial 2018, l'Espagne a décidé de tourner la page d'une génération exceptionnelle. En effet, la sélection a vu Iniesta, Silva ou Piqué mettre un terme à leur carrière internationale. Luis Enrique s'appuie sur un groupe nettement plus jeune entouré par l'expérience de Sergio Ramos et de Sergio Busquets. Dans cette nouvelle version, les Espagnols n'ont pas connu de problèmes pour se qualifier pour le prochain Euro en finissant en tête de leur groupe devant des équipes comme la Suède ou la Norvège. De plus, la Roja s'est montrée impressionnante lors de la dernière Ligue des nations, notamment à domicile avec trois victoires face à l'Ukraine (4-0), la Suisse (1-0) et l'Allemagne (6-0). Mis à part ce match remporté difficilement face à la Suisse, les hommes de Luis Enrique restent sur 6 larges victoires à la maison et sans avoir encaisser le moindre but. Pour ce rassemblement, le technicien espagnol a renouvelé sa confiance à Thiago, Alba, Rodri, Canales, Morata, mais a aussi appelé des jeunes espoirs comme Dani Olmo, Pedri ou Bryan Gil.

De son côté, la Grèce ne sera pas du voyage à l'Euro en juin. Incapable de se qualifier dans un groupe dominé par l'Italie, et devancée également par la Bosnie, la sélection grecque doit désormais se focaliser sur la qualification pour le prochain Mondial. Tombée dans un groupe de Ligue des nations à sa portée, la Grèce s'est contentée de la 2e place derrière la Slovénie. Dépourvue de joueurs talentueux comme elle avait pu en compter dans le passé, la sélection hellène devrait souffrir dans ce groupe de qualification qui comprend également la Suède. Un cran au-dessus et en grande forme à domicile, la Roja ne devrait pas connaître de soucis pour se défaire de la Grèce.