Pronostic Dynamo Kiev Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Villareal va chercher un résultat face au Dynamo Kiev

Tombé dans le groupe du FC Barcelone et de la Juventus en Ligue des Champions, mais aussi Ferencvaros, le Dynamo Kiev a assuré le minimum à savoir la 3place du groupe, qui lui permet de participer à l'Europa League. Lors des seizièmes de finale, dans une confrontation très serrée face au Club Bruges, les Ukrainiens ont fait la différence lors du match retour en s'imposant en Belgique (2-1 en cumulé). Sur le plan national, les hommes de l'expérimenté Lucescu ont pris les commandes devant le Shakhtar. En effet, l'équipe de Kiev compte 4 points de plus que son adversaire direct. Depuis la reprise des compétitions en février, le Dynamo est invaincu, toutes compétitions confondues, avec 5 victoires et 2 nuls. Les Ukrainiens viennent aussi récemment de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Ukraine face à Kolos Kovalivka (0-0, victoire aux tab). De son côté, Villareal affiche deux visages totalement différents. En effet, après un départ intéressant en Liga, le Sous-marin jaune reste sur une série compliquée de 8 journées sans la moindre victoire. De plus, les hommes d'Unai Emery viennent de s'incliner lors des 2 dernières rencontres face à l'Atlético Madrid (0-2) et contre Valence (2-1). En revanche, les Espagnols sont à leur avantage en Europa League où ils ont réalisé un parcours quasiment parfait en phase de groupe avec 5 victoires pour un nul, et 17 buts inscrits pour seulement 5 concédés, mais aussi en 1/1. En effet sur leur lancée, les partenaires d'Etienne Capoue ont dominé aisément Salzbourg, rebasculé de la Ligue des Champions en s'imposant à l'aller comme au retour (4-1 en cumulé). Solide au niveau européen et entraîné par le spécialiste de la C3 Unai Emery, Villareal semble en mesure d'accrocher au moins un nul face au Dynamo Kiev dans un match assez fermé.