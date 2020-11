Pronostic Dunkerque Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Dunkerque – Paris FC : le leader en contrôle !

Dans le cadre de la 10journée de Ligue 2, Dunkerque reçoit le Paris FC. Le promu réalise un départ satisfaisant avec une 10place, à 4 points de la 2position, mais avec surtout 6 unités de plus que le premier relégable, Ajaccio. Les Dunkerquois ont réalisé une excellente opération dans le cadre du maintien en s’imposant sur la pelouse de Chambly (0-1). Ce succès est venu mettre fin à une série de deux revers consécutifs face à Nancy et Le Havre. A domicile, les Nordistes ont disputé quatre rencontres pour un bilan de deux victoires face à Valenciennes et Guingamp, un nul contre Clermont et une défaite contre le Havre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris FC sort d’une saison très difficile au cours de laquelle les Parisiens ont dû lutter pour leur survie en Ligue 2. L’arrivée de René Girard et le recrutement d’éléments comme Koziello et Ménez avaient permis au club francilien de se reprendre et d’assurer sa place dans l’antichambre de la Ligue 1. Le Paris FC a perdu ses deux éléments d’expérience mais a parfaitement débuté cet exercice et occupe logiquement la tête du classement. Après 9 journées, le PFC compte 5 points d’avance sur son 2, Troyes. Les Parisiens sortent d’un excellent résultat face à un candidat à la montée, le Stade Malherbe de Caen (3-1). En déplacement, le club parisien est invaincu cette saison avec un bilan de 3 victoires et un nul. Face à un promu, le Paris FC devrait assumer son statut et conforter sa première place.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Paris FC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !