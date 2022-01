Pronostic Dunkerque Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque bute sur l’efficacité du Paris FC

De retour en Ligue 2 la saison passée, Dunkerque a réussi l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir le maintien. A l'intersaison, le club nordiste a confié l'équipe fanion à Romain Revelli qui effectue à cette occasion, ses premiers pas dans le monde professionnel. Le nouvel entraineur doit maintenir l'USL en Ligue 2 mais fait face à une tâche qui s'annonce compliquée. En effet, à mi-championnat, le club dunkerquois est déjà englué dans la zone de relégation avec une 19e place, à 5 points du 1er non relégable. Dunkerque reste surtout sur une terrible série de résultats avec 5 défaites d'affilée en Ligue 2 pour finir 2021. A celles-ci s'ajoutent l'élimination face à Linas-Monthlery en Coupe de France. En grande difficulté, le club dunkerquois affronte une formation du Paris FC qui est au contraire sur une excellente dynamique. En effet, les hommes de Thierry Laurey ont remporté leurs 6 dernières rencontres de championnat. Cette excellente série leur a permis de revenir parmi les barragistes et d'occuper actuellement la 3e place avec seulement 2 points de retard sur l'AC Ajaccio, actuel leader. Le PFC est en ce moment la formation du Top 5 qui connait les meilleurs résultats, et s'appuie sur sa redoutable efficacité comme lors de son succès face à Amiens (1-0) lors de la dernière journée, grâce à une réalisation de Guivalogui. Le petit frère de l'ancien joueur stéphanois sera absent car il est parti à la CAN tout comme Kanté et Name. Impressionnant depuis quelques semaines, le Paris FC devrait s'imposer face à une formation de Dunkerque dans le dur.