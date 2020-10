Pronostic Dijon Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes confirme à Dijon

La 7journée de Ligue 1 débute avec un match des extrêmes entre la lanterne rouge dijonnaise et le leader rennais. Les Bourguignons comptent en effet un seul point après 6 journées de championnat. En sursis lors des dernières saisons, le DFCO va devoir de nouveau lutter pour son maintien. Les hommes de Stéphane Jobard veulent s'inspirer de l'an passé, où mal partis, ils avaient réussi à se sauver. Cette saison, les partenaires de Chafik ont pris leur seul point à domicile face à Montpellier (2-2) et sont déjà en grande difficulté. De plus, les Dijonnais ont affronté des adversaires évoluant dans la seconde partie de tableau. En fin de mercato, les Bourguignons ont perdu leur gardien titulaire Alfred Gomis, parti rejoindre … le Stade Rennais pour 15M. Les Bretons sont très ambitieux et ont effectué un recrutement intéressant avec Martin Terrier, Daniel Rugani, Serhou Guirassy, Dalbert, Nayef Aguerd, Jérémy Doku et donc le portier Gomis. Ces investissements ont été payés pour une partie par les transferts de Mendy à Rennes et de Raphina à Leeds. Julian Stéphan dispose d'un groupe renforcé articulé autour de son milieu de terrain international composé de Steven N'Zonzi et Eduardo Camavinga. De plus, le club rennais pourra de nouveau compter sur M'Baye Niang, pressenti pour rejoindre Saint-Etienne, mais qui va finalement rester chez les Rouge et Noir. Invaincus depuis le début de saison, les Rennais ont signé 4 victoires pour 2 nuls et occupent la tête du championnat. Les partenaires de Da Silva restent cependant sur une contre-performance à domicile face à Reims (2-2). Largement supérieur sur le papier, le Stade Rennais devrait s'imposer face à des Dijonnais dans le dur.