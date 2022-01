Pronostic Dijon Quevilly Rouen : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 2

Dijon cherche la continuité face à Quevilly Rouen

Annoncé comme le grand favori de la saison pour la remontée en Ligue 1, Dijon n'est pas au niveau attendu. En effet, la formation bourguignonne est actuellement concernée par la lutte pour le maintien puisque le DFCO n'occupe que la 11place du classement avec 5 points d'avance sur Amiens, premier relégable. Les hommes de Patrice Garande sont à la recherche d'une série de résultats qui leur permettrait de basculer dans le ventre mou. Irréguliers, les Dijonnais se sont dernièrement inclinés à domicile face à Nîmes (1-2) avant de signer un succès probant à Rodez (2-0) sur des réalisations de Congré et Dobre. Le DFCO possède un effectif et un entraîneur qui devraient lui permettre de pouvoir se replacer rapidement dans la partie haute du classement.

De son côté, Quevilly Rouen vient tout juste de monter en Ligue 2 après avoir fini 2du dernier National derrière Bastia. Les Normands restent sur trois matchs sans victoire avec un nul face à Caen (2-2) et des revers face à Monaco en coupe de France (1-3) et contre Bastia en Ligue 2 (3-0). De plus, Quevilly Rouen vient de vivre un changement majeur lors de la trêve hivernale avec le départ de Bruno Irles vers Troyes et son remplacement par Mercadal. Pour sa première sur le banc, l'ancien coach de Dunkerque a vu ses hommes se faire surclasser par Bastia à Furiani. Le week-end dernier, le match QRM- Amiens a été reporté suite à plusieurs cas de Covid dans l'effectif normand. Pour ce déplacement en Bourgogne, Mercadal pourrait donc de nouveau déplorer quelques absences suite au Covid. Déterminé à enchainer une série de victoires, Dijon devrait disposer d'une équipe de Quevilly Rouen diminuée.