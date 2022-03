Pronostic Dijon Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon et Grenoble dos à dos

Annoncé comme l'un des grands favoris à la montée, Dijon réalise une saison décevante. Les Bourguignons se trouvent seulement à la 12place avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Irréguliers depuis le début de saison, les Dijonnais vont tout de même mieux puisqu'ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans la moindre défaite avec des victoires sur Caen (1-0), Le Havre (2-0), pour des nuls à Valenciennes (0-0) et Amiens (0-0). Dans son stade, le club bourguignon reste donc sur deux victoires consécutives mais n'a jamais réussi à y décrocher 3 succès de rang depuis le départ de la saison. Lors de la dernière journée, les Dijonnais ont accroché le point du nul lors des arrêts de jeu à Amiens le week-end dernier grâce à un but contre son camp de Dossevi (1-1).

Egalement décevant, Grenoble vit des émotions totalement différentes à celles de l'an passé. En effet, la formation iséroise s'était hissée en demi-finale des barrages pour la montée en Ligue 1 mais s'était inclinée face à Toulouse. Cette saison, le GF38 lutte pour son maintien. Très mal en point, le club a nommé Vincent Hognon fin 2021 pour tenter de sauver le club. Après un départ poussif, l'ancien coach messin a permis à son équipe de sortir de la zone rouge. Les Grenoblois sont remontés à la 16place avec 2 points d'avance sur le premier relégable, Quevilly Rouen. Les hommes d'Hognon sont en forme et restent, comme Dijon, sur 4 matchs sans la moindre défaite puisqu'ils ont battu Nancy (0-1), Pau (0-1) et des nuls contre Rodez (0-0) et Bastia (1-1). Pour cette affiche entre deux équipes qui vont mieux, on pourrait les voir se neutraliser et se quitter sur un nul à très grosse cote.