Pronostic Crystal Palace Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester United va chercher l’Europe à Crystal Palace

Pour la reprise de la Premier League, Crystal Palace est allé s'imposer sur le terrain de Bournemouth (2-0). Cette victoire a permis aux Eagles d'assurer leur place dans l'élite. Mais depuis, les hommes de Roy Hogdson ont des difficultés à se remobiliser et restent sur 5 défaites de rang. Le week-end passé, les partenaires de Wilfried Zaha se sont inclinés à Villa Park face à une formation d'Aston Villa qui lutte pour se maintenir.

En face, Manchester United est sur une excellente dynamique malgré la déception du dernier résultat obtenu face à Southampton. Les Red Devils se sont faits rejoindre à la dernière minute de leur match face aux Saints (2-2). Ces deux points perdus en route coûtent une place sur le podium aux hommes de Solskjaer. Cinquième, Man U est cependant toujours dans le coup pour le Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Les partenaires de Pogba peuvent compter sur leur trio de feu, Martial, Rashford et Greenwood, exceptionnel dans cette dernière ligne droite (4 victoires, 2 nuls en 6 journées). Pour ce duel face à un Palace plus vraiment concerné, Manchester United devrait s'imposer dans une rencontre avec plus d'un but.