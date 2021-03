Pronostic Crystal Palace Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United réagit à Crystal Palace

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Treizième de Premier League, Crystal Palace compte 10 points d’avance sur la zone de relégation. Victorieux à Brighton (1-2) en milieu de semaine grâce à unede Mateta et une volée de Benteke au bout du temps additionnel, Palace s’est donné un peu d’air par rapport au maintien. Ce week-end, les Eagles ont contenu une formation de Fulham (0-0) qui cherche à se sauver. En prenant un point précieux, Palace a conservé son avance sur les, qui occupent la place de premier relégable. Le club londonien dispose d’un effectif intéressant avec les Zaha, Ayew, Eze, Cahill, Benteke ou Batshuayi, mais ne performe pas à la hauteur de son potentiel. Hormis lors de sa victoire àen tout début de saison, Crystal Palace ne s’est jamais imposé face à une formation classée dans les 10 premiers.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United est 2de Premier League, et va bientôt jouer les 1/4 de FA Cup et les 8de l’Europa League. Lesont en revanche certainement dit adieu au titre en Premier League face à une formation de City inarrêtable et Ole Gunnar Solskjaer doit ramener un trophée en fin de saison pour ne pas voir son avenir s’obscurcir. En effet, depuis sa prise de fonction, Man U se montre performant par à-coups, mais n’a toujours pas réussi à ramener un titre. De plus, les prestations desface au Big 6 inquiètent Outre-Manche puisqu’ils n’ont pas gagné la moindre confrontation cette saison et ont seulement marqué un but, lors de l’humiliation subie à Old Trafford face à Tottenham (1-6). Ce bilan explique certainement la colère froide de Solskjaer à l’issue du nul ennuyeux de son équipe à Chelsea (0-0) où un penalty a été oublié pour Man U, suite à une main d’Hudson-Odoi. De plus, le coach norvégien doit compter avec un Bruno Fernandes un peu moins performant ces dernières semaines. Privé d’un Pogba qui a souvent débloqué des situations, Man U doit repartir de l’avant face à Palace. Au dessus de son adversaire du jour, lesdevraient profiter de ce déplacement dans le sud de Londres pour décrocher la victoire et se préparer pour le choc face à Manchester City.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !