Pronostic Croatie Canada : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Nos paris sur Croatie - Canada

La Croatie a un statut à défendre

Un Canada volontaire mais imprécis

Du classique dans les deux équipes

Les compos probables pour Croatie - Canada :

La Croatie à l'expérience

Finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie a connu une entrée en lice plutôt décevante. En effet, tombés face à une solide sélection marocaine, les Croates ne sont jamais parvenus à emballer la rencontre malgré une possession de balle largement supérieure à son adversaire. Dans cette poule assez ouverte avec la Belgique, le Canada et le Maroc, la Croatie serait inspirée de s'imposer lors de cette seconde rencontre pour s'éviter un choc lors de l'ultime match face aux Diables Rouges. Arrivée au Qatar sur une excellente dynamique de 5 victoires consécutives, la sélection au Damier veut s'appuyer sur cette série pour prendre les 3 points. Depuis son élimination en huitième de finale de l'Euro face à l'Espagne, la Croatie n'a perdu qu'une seule rencontre face à l'Autriche et a récemment remporté son groupe de Ligue des Nations devant le Danemark et la France. Cette première place lui permet d'intégrer le Final 4 qui se disputera en juin prochain.Pour son retour en Coupe du Monde, le Canada a livré une prestation très intéressante face à la Belgique, troisième au Mondial 2018. Avec un pressing tout terrain voulu par le sélectionneur Herdman, le Canada a poussé les Diables Rouges dans leurs retranchements. Bien rentrés dans leur match, les Canucks ont régulièrement mis la défense belge au supplice en jouant dans leur dos. Malheureusement pour eux, les Canadiens sont tombés sur un Thibaut Courtois des grands soirs. Le portier belge a notamment sorti le penalty de la star du Bayern Munich Alphonso Davies. Comme souvent dans ce type de rencontre, la Belgique aura eu besoin d'une seule opportunité pour faire la décision. Malgré ce revers, les Canadiens peuvent être fiers de leur production et n'ont pas été aidés par le VAR, qui aurait pu accorder au moins deux autres penalty. Au pied du mur, les Canucks vont devoir prendre des risques pour prendre le dessus sur une Croatie expérimentée.Pour cette affiche, les deux sélectionneurs devraient s'appuyer sur un XI semblable à celui du 1er match. En effet, Dalic devrait reconduire son habituelle formation avec son milieu de terrain exceptionnel composé par Modric, Kovacic et Brozovic. En défense, Gvardiol semble avoir pris le dessus sur Vida et épaulera l'expérimenté Dejan Lovren. Offensivement, Kramaric et Perisic devraient débuter cette rencontre, quant à Vlasic il est en balance avec Pasalic de l'Atalanta.Du côté du Canada, on devrait retrouver les stars de cette équipe avec le Lillois Jonathan David, plutôt discret face aux Belges, mais aussi Alphonso Davies qui a raté un penalty qui aurait permis à son équipe d'inscrire son 1er but dans une Coupe du Monde. L'attaquant du Club Bruges Buchanan a certainement été l'un des meilleurs éléments sur la pelouse mais s'est montré imprécis dans le dernier geste.: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Vlasic, Kramaric, Perisic: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Laryea - Hoilett, Hutchinson, Eustaquio - Buchanan, David, Davies.Cette rencontre oppose une Croatie habituée des matchs couperets face à une sélection canadienne déterminée mais novice à ce niveau. Sur une très bonne dynamique, la sélection croate devrait s'imposer face à des Canucks qui font encore preuve de naïveté à des moments clés. Face à des joueurs tes que Modric, Kramaric ou Kovacic, le Canada devrait souffrir et s'incliner lors de ce match. Néanmoins, les bonnes intentions offensives du Canada devraient être récompensées par leur 1er but dans un Mondial.