Pronostic Corée du Sud Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match amical

La Corée du Sud prend le dessus sur le Costa Rica

En terminant en 2position de son groupe des éliminatoires derrière l'Iran, la Corée du Sud s'est qualifié pour le Mondial au Qatar. La sélection coréenne n'a pas connu de grands soucis puisqu'elle comptait près de 10 points d'avance sur son 1poursuivant, barragiste. Depuis cette qualification, la Corée du Sud a disputé plusieurs rencontres amicales, avec un lourd revers contre le Brésil (1-5), un nul contre le Paraguay (2-2) et des succès sur le Chili (2-0) et l'Egypte (4-1). La sélection coréenne a ensuite débuté le championnat de l'Est asiatique, avec une équipe remaniée, de bon pied avec des victoires face à la Chine (0-3) et Hong Kong (3-0). En revanche lors de la dernière journée, elle a été sévèrement battue par le Japon (3-0). La Corée du Sud s'appuie évidemment sur sa star, le Spurs de Tottenham Son Heung-Min, qui reste sur un triplé avec Tottenham et sera épaulé par Hwang Ui-Jo (Olympiakos), Kim (Napoli) ou Hwang Hee-Chan (Wolverhampton).

En face, le Costa Rica a décroché sa placepour les barrages de la Coupe du Monde en finissant en 4position de sa zone. Ensuite, les Costaricains ont dominé la Nouvelle-Zélande (1-0) lors de ce playoff grâce à un but de leur star Joel Campbell, passé par Arsenal. Depuis cette qualification, le Costa Rica n'a plus disputé la moindre rencontre. La Tricolor avait entretemps débuté la Ligue des Nations dans la zone Concacaf avec une victoire sur la Martinique (2-0) et un revers contre le Panama (0-2). Cette sélection costaricaine est composée de joueurs évoluant au pays, mais compte quelques « étrangers » à l'image de Campbell, la star de l'équipe, du portier Sequeira, du défenseur Calvo ou de l'expérimenté Bryan Oviedo passé par Everton. A domicile, la Corée du Sud et son bel effectif pourraient s'imposer dans cette rencontre.