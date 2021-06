Pronostic Colombie Equateur : Analyse, cotes et prono du match de la Copa America

La Colombie prend sa revanche sur l’Equateur

Huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde en Russie, la Colombie avait seulement été éliminée lors de la séance de tirs aux buts par l'Angleterre. Lors de la dernière Copa America au Brésil, les Colombiens ont réalisé une phase de groupe parfaite avec trois succès face au Qatar, l'Argentine et le Paraguay. En revanche, Loss'étaient faits sortir dès les quarts de finale par le Chili. Récemment, la Colombie a débuté sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Au tiers de ce mini-championnat, les partenaires de David Ospina affichent un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, loin d'être convaincant. Cinquième, la Colombie occupe actuellement la place de barragiste mais a toujours la possibilité de se reprendre lors des échéances à venir. De plus,restent sur deux excellentes performances face au Pérou avec une large victoire (0-3) et sur un nul prometteur face à l'Argentine (2-2) qui avait rapidement pris une avance de deux buts.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Equateur avait réalisé une dernière Copa America décevante, terminée à la dernière place de son groupe, derrière l'Uruguay, le Chili et le Japon invité. En revanche, laa su inverser cette spirale négative lors des qualifications pour le Mondial 2022, où les Equatoriens ont réalisé de très bons débuts. En effet, le Paraguay, malgré sa courte défaite en Argentine, a ensuite remporté 3 victoires de rang face à l'Uruguay, la Bolivie et sur la Colombie sur un score sans appel de 6-1. Avant le début de la Copa America en revanche, la Tri a déçu lors de ses deux rencontres, conclues sur deux revers face au Brésil (2-0) qui domine le groupe et contre la lanterne rouge péruvienne (2-1). Malgré ces deux défaites, l'Equateur reste troisième avec un point d'avance sur le barragiste. Pour cette affiche, la Colombie en progrès lors des dernières sorties devrait prendre sa revanche sur la sélection équatorienne qui l'avait humilié lors des éliminatoires de la CDM.