Pronostic Clermont Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont résiste face à Reims

Pour sa première saison de son histoire, le Clermont Foot dispute la Ligue 1. Les Auvergnats ne connaissent pas une première facile et luttent pour se maintenir dans l'élite. Actuellement, la formation clermontoise se trouve en 16e position avec un seul point d'avance sur Metz, premier relégable. Après avoir réalisé une très belle opération en s'imposant sur la pelouse d'Angers (0-1), Clermont a vu son match contre Strasbourg être reporté suite à un brouillard épais qui s'était abattu sur le stade Gabriel Montpied. Depuis le début de saison, la formation auvergnate se montre irrégulière et a perdu de nombreux points par son inexpérience à ce niveau. En effet, les hommes de Gastien ont encaissé de nombreux buts dans les dernières minutes des matchs, ce fut notamment le cas lors du match aller où Konan avait inscrit le but décisif à la 91e minute. Malgré ces difficultés plutôt normales pour un promu, Clermont propose un jeu porté vers l'attaque. En Coupe de France, les partenaires de Magnin se sont défaits de Bas d'Avignon (0-4) avant de s'incliner logiquement sur la pelouse de Furiani, face à une formation de Bastia, qui évolue en Ligue 2 (2-0). Pour la rencontre face à Reims, Gastien sera privé de Momo Bayo et de Jim Allevinah partis rejoindre leurs sélections qui participent à la CAN. De son côté, le stade de Reims est sur une bonne dynamique. Après avoir battu l'AS Saint Etienne (2-0) dans une rencontre importante dans l'optique du maintien, le club champenois a longtemps pensé ramener un succès de son déplacement au Stade Vélodrome. En effet, les Rémois ont longtemps mené au score avant de se faire rattraper au coup de sifflet final sur un penalty de Payet. Cette bonne passe a permis aux hommes d'Oscar Garcia de prendre 7 points d'avance sur le premier relégable, Metz. De plus, le stade de Reims a poursuivi son aventure en Coupe de France. Après avoir dominé le voisin de Reims Ste Anne (0-1), la bande d'Oscar Garcia a éliminé Thaon (1-0), grâce à une réalisation de Hornby en toute fin de match. Lors de cette rencontre, l'excellent Ekitike a été expulsé et manquera ce match face à Clermont. A domicile, Clermont semble en mesure d'accrocher au moins le nul face à Reims.