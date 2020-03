Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Des buts de chaque côté entre Chelsea et Liverpool !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea - Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche des huitièmes de finale de la FA Cup met aux prises Chelsea à Liverpool. Les Blues devraient jouer cette compétition à fond puisqu’ils sont quasiment éliminés de la Ligue des Champions suite à leur défaite à Stamford Bridge face au Bayern (0-3). Quatrième du classement, Chelsea voit ses poursuivants comme Manchester United ou Wolverhampton, revenir sur leur pas en Premier League. Avec une seule victoire lors des 6 dernières journées de championnat, les Blues stagnent et se retrouvent logiquement sous pression. Le week-end dernier, les protégés de Lampard ont souffert au Vitality Stadium de Bournemouth, où ils ont été accrochés par de vaillants(2-2). Peu utilisé depuis le début de saison, Marcos Alonso a été l’homme du match à Chelsea avec un doublé à la clé. L’ancien de la Viola, comme Olivier Giroud, a profité de la baisse de régime des Blues pour tirer son épingle du jeu lors des dernières rencontres.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Du côté de Liverpool, l’inconnue majeure de ce huitième de finale sera la composition alignée par Jurgen Klopp. Lors des tours précédents, le coach allemand avait donné du temps de jeu à ses jeunes joueurs. La première défaite en Premier League face à Watford survenu le week-end dernier (3-0) pourrait avoir un impact sur le 11 aligné. Lesdoivent composer une équipe compétitive pour ne pas subir une 2défaite de rang. La balance penche pour un 11 mixte avec de jeunes éléments comme Curtis Jones, Chirivella, Williams, Harvey Elliott, et des cadres moins utilisés comme Milner, Lallana, Origi, Adrian. Battus récemment à Madrid et Watford, Liverpool, quasiment assuré d’être champion, espère retrouver la victoire en déplacement. Les Blues, à domicile, affrontent une équipe de Liverpool remaniée, ce qui fait d’eux les favoris de ce match. Néanmoins, le passage compliqué vécu par Chelsea équilibre la balance. Cette rencontre devrait en revanche nous offrir des buts de chaque côté, comme souvent entre ces deux formations à Stamford Bridge (8 fois sur les 10 dernières confrontations) et comme les deux confrontations joués cette saison (1-1 en SuperCoupe d'Europe pour une victoire de Liverpool aux tirs au but, et succès 2-1 des Reds au match aller de championnat joué déjà Stamford Bridge).- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !