Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse, cotes et prono de la finale de la Carabao Cup

Chelsea – Liverpool : une finale avec des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La finale de la Carabao Cup nous offre une très belle affiche, dimanche, entre Chelsea et Liverpool. Les, qui ont remporté la dernière Ligue des Champions, viennent de s'arroger le championnat du Monde des Clubs. En Premier League, les hommes de Tuchel ont rapidement pris les commandes du championnat mais se sont progressivement fait dépasser par Manchester City et Liverpool. Depuis quelques semaines, Chelsea a retrouvé son efficacité et a remporté ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues (prolongations incluses). Le week-end dernier, les partenaires d’Azpilicueta ont souffert à Selhurst Park mais sont tout de même parvenus à prendre les 3 points face à Palace, grâce à un but de Ziyech en toute fin de rencontre. En milieu de semaine, lesont fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant Lille à Stamford Bridge (2-0). Préféré en pointe à un Lukaku en difficulté, Kai Havertz a été le grand bonhomme de la soirée en inscrivant le premier but et en étant un danger permanent pour la défense nordiste. L’Allemand est souvent décisif dans les grandes affiches (finale de la Ligue des Champions, finale du championnat des clubs). La force de Chelsea depuis l’arrivée de Tuchel est la puissance qu’il dégage mais aussi sa force défensive avec une triplette Christiansen - Rudiger – Thiago Silva exceptionnelle.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool lance une dernière ligne droite de saison très chargée. En effet, lesà l’instar de Chelsea ont fait un grand pas vers les quarts de la Ligue des Champions en s’imposant il y a 10 jours à Giuseppe Meazza face au champion d’Italie en titre, l’Inter (0-2). De plus, Liverpool largement distancé par Manchester City après la période des fêtes a comblé une grande partie de son retard. En effet, les hommes de Klopp ont profité de quelques faux pas des Citizens mais aussi de leurs excellentes prestations des dernières semaines. Les Reds viennent de remporter leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La semaine passée, Liverpool a renversé Norwich (3-1) après avoir été mené grâce à des buts de ses 3 attaquants, Mané, Salah et Luis Diaz. En l’absence de Jota et Firmino blessés, le colombien passé par Porto s’est déjà imposé sur le front de l’attaque. En milieu de semaine, les Reds ont poursuivi sur leur excellente dynamique en surclassant Leeds (6-0) à Anfield. Mané et Salah se sont signalés avec des doublés. Pour arriver à ce stade de la compétition, Liverpool s’est notamment défait brillamment d’Arsenal au tour précédent (2-0 en cumulé). Pour cette finale de la Carabao Cup entre deux belles équipes, Chelsea et Liverpool devraient nous offrir un match agréable et comme lors de leurs 2 derniers duels de championnat entre les deux équipes (2-2 en février et 1-1 en août), on pourrait voir des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !