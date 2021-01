Pronostic Chambly Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Chambly et le Havre dos à dos

Pour sa première saison en Ligue 2, Chambly a assuré son maintien grâce à un excellent départ. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Bruno Luzi ont connu des débuts compliqués avec 1 seul succès lors des 12 premières journées. En revanche, les Camblysiens ont mieux fini puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois depuis la 10journée, face à Valenciennes. Cette bonne dynamique a permis à Chambly de sortir de la zone de relégation, avec une 16place au général et 2 points d'avance pris sur le premier relégable. Solide en fin d'année 2020, le club camblysien souhaite poursuivre sa série dans ce début d'année.

En face, Le Havre est l'une des grandes déceptions de cette saison en Ligue 2. Le club normand occupe une décevante 13place du général, avec 6 points d'avance sur la relégation et 11 de retard sur les barragistes d'accession. La bande à Paul le Guen a vécu une fin d'année 2020 difficile avec 8 journées sans le moindre succès. En revanche, les Havrais ont signé 4 nuls sur les 5 dernières rencontres. Pour cette opposition entre deux équipes en quête de points et qui ont des difficultés à s'imposer (5 nuls sur ses 8 derniers matchs pour Chambly), on pourrait voir les deux formations se neutraliser et se quitter sur un match nul.