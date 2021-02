Pronostic Chambly Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Chambly affaibli cède face à l’AJ Auxerre

Alors que la lutte pour le maintien fait rage en Ligue 2, Chambly ne peut pas défendre ses chances pleinement et à armes égales. En effet, les hommes de Bruno Luzi ont été fortement touchés par la variante anglaise de la covid-19. Pas moins de 11 joueurs étaient absents à Clermont le week-end dernier, et malgré une belle résistance, les Camblysiens se sont inclinés face aux Auvergnats (1-0). 18de Ligue 2, Chambly est toujours dans le coup pour se sauver, puisqu'un seul point le sépare de Guingamp, première formation non relégable. Battus lors des trois dernières journées par Châteauroux, Sochaux et Clermont, les Camblysiens affrontent ce week-end une formation auxerroise, engagée dans la course aux play-offs. Lors du match aller, les Bourguignons avaient surclassé Chambly (4-0).

De son côté, l'AJA est un peu moins bien lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont remporté que deux rencontres lors des 8 dernières journées, les deux fois à domicile face au dernier Châteauroux (4-1) et contre Toulouse (3-1), 2de Ligue 2. Tenus en échec par Ajaccio (0-0) et Guingamp (1-1) lors des deux dernières rencontres de championnat, les Auxerrois doivent renouer avec la victoire pour confirmer leur position de barragiste, menacée par le Paris FC ou Sochaux. Éliminé de la Coupe de France à la suite de sa défaite face à l'OM (0-2), Auxerre peut désormais se focaliser sur son objectif principal : la montée en L1. Revancharde à la suite de ses contre-performances, la formation bourguignonne devrait s'imposer face à des Camblysiens fortement affectés par la Covid.