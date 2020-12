Pronostic Celtic Glasgow Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lille vise la 1re place face au Celtic Glasgow !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Celtic Glasgow Lille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe d’Europa League, le Celtic Glasgow reçoit Lille. Les Ecossais vivent une saison compliquée. Habitué à remporter le titre en Ecosse, le Celtic compte déjà 13 points de retard sur le grand rival, les Glasgow Rangers. Les hommes de Lennon ont déjà perdu des points lors de 5 rencontres en Premiership dont le Old Firm face aux Rangers. En Europa League, les Ecossais n’ont pris qu’un point lors du match aller à Pierre-Mauroy (2-2). Le Celtic menait de deux buts dans le Nord de la France mais n’a pas réussi à garder son avance. Eliminé, le club écossais devrait davantage se focaliser sur la rencontre de championnat que sur cette journée de C3.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lille réalise une superbe saison à tous les niveaux. En Europa League, les Dogues occupent la tête du groupe devant l’actuel leader de Serie A, le Milan AC. Les Lillois ont réalisé d’excellentes prestations dont un exploit à San Siro, où le LOSC a surclassé les(0-3). Assuré de participer aux seizièmes de finale, Lille veut finir sur une bonne note et accrocher la première place du groupe. En Ligue 1, le club nordiste vient de remporter une victoire précieuse face à une formation de Monaco en pleine forme (2-1). Le buteur canadien Jonathan David en a profité pour inscrire son second but de la saison tandis que le Turc Yilmaz a réalisé de nouveau une excellente prestation. En pleine confiance et avec un turn-over intelligent qui fonctionne bien depuis le début de saison, le LOSC semble en mesure de remporter un nouveau succès de prestige au Celtic Park pour s'assurer la première place.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Celtic Glasgow Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !