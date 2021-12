Pronostic Celta Vigo Espanyol Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Celta Vigo – Espanyol Barcelone équilibré

Avec sa 8place de la saison passée, le Celta Vigo pouvait envisager de jouer les places européennes pour ce nouvel exercice. Problème, à pareille époque l'an passé, les Galiciens comptaient plus de points qu'ils en ont actuellement. A l'orée de débuter cette 18e journée, le club de Vigo occupe la 14position du classement avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, Cadix. Lors des 7 dernières journées de Liga, le Celta ne s'est imposé qu'une seule fois sur la pelouse d'Alaves, mal classé (1-2). Le week-end dernier, les partenaires d'Aspas se sont contentés du nul sur la pelouse de Majorque. Mardi, les Galiciens ont obtenu leur qualification très difficilement pour les 16de finale de la Copa del Rey en dominant Andorre grâce à une réalisation de Santi Mina lors des prolongations. Depuis le début de saison, le Celta s'est montré très peu performant à domicile où il possède l'un des pires bilans de la Ligue (19e) avec seulement 5 points de pris sur les 27 possibles. En face, l'Espanyol Barcelone a retrouvé l'élite du football espagnol cet été après avoir dominé la seconde division espagnole. Le club catalan réalise un début de saison très intéressant, calé à la 9position à un point du Barca. L'Espanyol est sans doute motivé à l'idée de terminer devant le Barca, ce qui n'est plus arrivé depuis 1942. Après avoir connu la défaite sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-1), l'Espanyol s'est repris le week-end dernier en s'imposant au terme d'une rencontre spectaculaire face à Levante (4-3) avec notamment la 8réalisation de Raul de Tomas. A l'inverse du Celta, le club barcelonais est très performant à domicile et beaucoup moins en déplacement (19avec 3 points pris sur 24 possibles). Cette opposition entre une formation du Celta presque incapable de gagner à domicile cette saison et celle de l'Espanyol qui est toujours à la recherche d'un succès à l'extérieur pourrait se terminer sur un match nul à grosse cote.