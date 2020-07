Pronostic Celta Vigo Atletico Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atletico Madrid finit fort chez le Celta Vigo

Comme l’an passé, le Celta Vigo doit lutter pour son maintien dans l’élite. Le club entraîné par l’ancien Stéphanois Oscar Garcia occupe actuellement la 16place avec 6 points d’avance sur le premier relégable. Les partenaires de Iago Aspas possèdent un petit matelas d’avance qui devraient leur permettre de sauver leur peau. Le Celta a pourtant perdu un match important la semaine passée à Majorque (5-1) et n'a pu faire mieux ce week-end que match nul à domicile face à un triste Betis (1-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atlético finit très fort. Les Matelassiers sont en 3e position mais doivent lutter face au FC Séville pour rester sur le podium. Les hommes de Diego Simeone n’ont plus perdu depuis début février et le derby face au Real (1-0). La victoire à Anfield en Ligue des Champions semble avoir été le déclic pour les. Depuis la reprise, l’Atlético enchaîne les bons résultats avec un nul au Camp Nou (2-2) et des victoires face à Osasuna, Valladolid, Levante, Alaves et Majorque. Emmenés par Koke et Morata, les Matelassiers se sont tranquillement imposés face au club des îles Baléares le week-end dernier (3-0). En pleine forme, l’Atlético pourrait décrocher une nouvelle victoire face au Celta Vigo.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Celta Vigo Atletico encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !