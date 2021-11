Pronostic Caen Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC enfonce Caen

Sauvé lors de la dernière journée l'an passé, le Stade Malherbe de Caen avait en revanche parfaitement lancé ce nouvel exercice. En effet, les Normands avaient remporté 3 de leurs 4 premiers matchs. Depuis, les hommes de Stéphane Moulin se sont seulement imposés à une seule reprise, de manière surprenante face à Toulouse fin septembre déjà. La bonne entame caennaise leur permet de ne pas se retrouver dans la zone de relégation. Cependant, le stade Malherbe ne dispose que de deux points d'avance sur le 1relégable, Bastia. A domicile, Caen est sur une mauvaise passe avec 4 défaites et 1 nul lors des 5 dernières réceptions. La semaine passée, la formation normande a encore coulé en s'inclinant à Dinan, club amateur, en Coupe de France. Au regard de sa dynamique actuelle, le maintien est devenu la priorité du club normand. Barragiste la saison passée, le Paris FC a pour objectif d'accrocher au moins une place pour les playoffs d'accession. Actuellement, les hommes de Thierry Laurey sont aux portes des barrages, à la 6place, avec un seul point de retard sur le Havre. Après avoir connu un bon départ, le PFC avait seulement remporté un match entre la 7e et 13e journée, face à Nîmes. En revanche, les Parisiens se sont bien repris avant la trêve internationale avec deux succès importants glanés face à Dijon (0-1) et contre Rodez (1-0). Ces 6 points pris ont permis au club parisien de se rapprocher de nouveau du Top 5. Sur leur lancée, les hommes de Laurey ont dominé Sedan en Coupe de France. En grande difficulté, Caen pourrait subir une nouvelle déconvenue à domicile face à un Paris FC qui est dans l'une de ses bonnes séries.