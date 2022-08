Pronostic Caen Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un match animé entre Caen et Guingamp

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Caen Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très belle affiche samedi soir entre deux équipes en forme de ce championnat de Ligue 2. Caen reçoit en effet Guingamp pour une rencontre opposant le 3e du classement au leader. Très solide pour le moment, Malherbe est allé chercher deux précieux succès lors des deux premières journées, d'abord à Nîmes en toute fin de match (0-1), puis à domicile contre une très belle équipe de Metz lors d'un match où les Grenats auraient tout à fait pu l'emporter également. Mais grâce à une très belle prestation de leur gardien, les Normands ont pu conserver les trois points (1-0). La semaine dernière, les hommes de Stéphane Moulin ont réalisé une assez belle prestation contre Dijon, manquant de très peu de l'emporter à nouveau lors d'une rencontre où la défense a affiché davantage de fébrilité (2-2).(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Guingamp réalise sans contestation possible son meilleur début de saison depuis sa relégation en Ligue 2 lors de la saison 2018-2019. Sous les ordres de Stéphane Dumont, les Bretons refont désormais honneur à leur slogan "En Avant" et se placent en tête du classement suite à leurs victoires contre Pau (4-0) et Laval (1-2) et leur nul décroché contre le Paris FC (0-0). S'ils n'ont pas pu marquer la semaine dernière, les Costarmaricains étaient privés de plusieurs éléments offensifs importants tels que Baptiste Guillaume et jouaient surtout contre un bloc réduit à 10 mais très bien regroupé. Enfin, la chaleur écrasante (+ de 37°C°) n'encourageait pas les dépassements de fonction pour cette équipe qui n'a donc jamais pu accélérer. Dans des conditions climatiques plus favorables, les Guingampais pourraient réussir à venir faire trembler les filets à D'Ornano sans toutefois réussir à conserver leur cage inviolée au terme d'une rencontre qui pourrait ne pas désigner de vainqueur.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !