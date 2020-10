Pronostic Caen Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Caen – Guingamp cadenassé

En ouverture de la 8journée de Ligue 2, Caen reçoit Guingamp à d'Ornano. Les deux formations étaient en début de saison des candidats déclarés à la montée. Les Normands ont vécu une saison dernière compliquée à lutter pendant de longues journées pour leur maintien. L'arrivée de Pascal Dupraz a été décisive et a permis au Stade Malherbe de rester en Ligue 2. Les Caennais ont mieux démarré cet exercice, avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, et occupent la 7place du classement. A domicile, les hommes de Dupraz sont toujours invaincus et n'ont pas encaissé le moindre but. L'En Avant Guingamp est prévenu et s'attend à affronter une solide formation caennaise. Les Bretons ont connu un départ délicat qui a poussé les dirigeants guingampais à se séparer de Sylvain Didot pour le remplacer par l'expérimenté Bazdarevic. Depuis l'arrivée de l'ancien coach du Paris FC, l'En Avant va mieux et a retrouvé des couleurs en remportant 3 de ses 4 dernières rencontres. Lors de la journée précédente, l'EAG s'est imposé sans concéder de but au Roudourou face à une ambitieuse et souvent offensive formation auxerroise (2-0). Pour cette rencontre, on devrait voir un match cadenassé avec moins de 3 buts, comme lors des 3 premiers matchs de Caen à d'Ornano.