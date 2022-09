Pronostic Caen Amiens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens forte tête face à Caen

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Caen - Amiens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 8journée de Ligue 2 nous offre une très belle affiche entre le stade Malherbe de Caen et Amiens, deux formations jouant la montée dans ce début de saison. Depuis sa rétrogradation en Ligue 2, le club caennais s’est montré décevant, en étant même proche de subir une nouvelle relégation lors de la 1année. Un peu mieux l’an passé, les Normands avaient cette fois accroché plus aisément leur maintien. Cet été, le stade Malherbe a revu ses objectifs à la hausse et veut se mêler à la course à la montée. Le message a été clairement entendu par Stéphane Moulin et ses hommes qui ont parfaitement débuté cet exercice. En effet, Caen a remporté ses deux premiers matchs face à Nîmes et Metz avant de caler une première fois contre Dijon (2-2). Repartis de bon pied, les Caennais ont explosé l’En Avant Guingamp (4-1) mais n’ont pas su lancer une nouvelle série de victoire, puisque ce succès est pour le moment son dernier. Alors leader du championnat, Caen a été stoppé par ses nuls contre le Paris FC et Pau, et a définitivement perdu la tête lors de son revers dans le derby face au Havre (2-1) le week-end dernier. Cinquième de L2, Caen doit repartir de l’avant lors de la réception d’une solide équipe amiénoise.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Caen, Amiens évoluait également en Ligue 1 il y a quelques saisons mais a connu la descente. A l’instar des Normands, le retour en Ligue 2 a été compliqué pour les Picards qui n’ont jamais été dans le coup pour les playoffs. L’arrivée de Philippe Hinschberger la saison dernière, spécialiste des montées, a redonné de l'espoir en Picardie. Cette saison, Amiens se trouve actuellement en 2position du classement, malgré sa lourde défaite à Metz (3-0) en ouverture du championnat. Depuis ce revers, les Picards sont invaincus et ont remporté 4 victoires dont la dernière en date face à Grenoble (1-0) grâce à la 4réalisation de l’attaquant nigérian Arokodare. Cette affiche opposant deux candidats à la montée devrait nous offrir un match cadenassé, ce qui devrait faire les affaires d’une solide équipe amiénoise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !