Pronostic Brésil Colombie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Le Brésil poursuit son parcours sans faute face à la Colombie

Décevant lors du Mondial 2014 avec une place de quart-de-finaliste, le Brésil s'est repris en remportant la dernière Copa América, organisée sur son sol. À la suite de ce succès, la sélection brésilienne a logiquement relâché la pression et a signé une campagne de matchs amicaux décevante. Ces résultats ont rapidement été oubliés dès lors que les matchs officiels ont repris. En effet, le Brésil reste sur 8 victoires consécutives, dont 7 sans encaisser de but. Seul le Pérou est parvenu à inscrire un but contre la sélection brésilienne lors de la finale de la Copa América 2019 remportée par le Brésil (3-1). En pleine confiance, les Brésiliens sont partis pied au plancher sur cette nouvelle compétition, disposant facilement du Venezuela (3-0) et du Pérou (4-0). Avec 6 points au compteur, le Brésil a déjà un pied en quarts de finale, mais va tout mettre en œuvre pour remporter son groupe et espérer le meilleur tableau possible. Avec Neymar, Richarlison, Firmino, Marquinhos, Thiago Silva, Fabinho, Gabriel Barbosa ou Gabriel Jesus, Tite dispose d'un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre de s'imposer. Le sélectionneur brésilien n'hésite pas à faire tourner son effectif d'une rencontre à l'autre pour impliquer l'ensemble du groupe. De son côté, la Colombie est très irrégulière sur ce début de compétition (1 victoire, 1 nul et 1 défaite). En effet, pour commencer la Copa América, les Colombiens se sont imposés contre l'Équateur sur une réalisation de Cardona (1-0). Ensuite, pour sa deuxième sortie, la sélection colombienne s'est contentée de partager les points avec un Venezuela pourtant diminué par de nombreuses absences. Enfin, lors de son dernier match, la sélection colombienne a été surprise par le Pérou (1-2). Les partenaires de Yerry Mina disputent leur dernier match de poule et seraient inspirés de prendre au moins un point pour s'assurer la qualification, car les autres sélections peuvent encore les devancer sur le fil dans ce groupe très ouvert. Privée de James Rodríguez et Falcao sur cette compétition, la Colombie devrait souffrir face à une équipe du Brésil sur un nuage actuellement.