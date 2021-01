Pronostic Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre le Borussia Mönchengladbach et Dortmund

La 18journée de Bundesliga s'ouvre avec une très belle affiche opposant Mönchengladbach à Dortmund. Ces deux formations ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où elles affronteront respectivement Manchester City et le FC Séville. Les 2 Borussia ont également pour ambition de décrocher une place dans le Top 4 de Bundesliga, qualificative pour la prochaine campagne de C1. Actuellement, Gladbach' est hors des places européennes mais avec seulement 1 point de retard sur son adversaire du jour. Les hommes de Marco Rose ont réalisé un départ intéressant malgré leur lourde défaite de l'aller au Signal Iduna Park de Dortmund (3-0). En revanche, Mönchengladbach a connu un passage délicat en fin 2020 avec 4 journées sans la moindre victoire, qui peut s'expliquer par la fatigue accumulée lors du parcours européen. Gladbach' s'est repris pour cette nouvelle année avec des succès sur l'Arminia Bielefeld (1-0), le Bayern Munich et avec un nul face à Stuttgart (2-2). En milieu de semaine, Gladbach a pris les 3 points face au Werder Brême (1-0). Marco Rose déplore toujours l'absence de Marcus Thuram mais compte d'autres atouts avec les Plea, Hofmann et Stindl. De son côté, le Borussia Dortmund a aussi connu un coup de moins bien durant l'hiver, fatal à Lucien Favre. Les Marsupiaux ont repris 2021 de bon pied avec des succès face à deux formations de haut de tableau, à savoir Wolfsbourg (2-0) et surtout sur le terrain de Leipzig (1-3). En revanche, Dortmund a connu un coup d'arrêt en concédant le nul à domicile face à une formation de Mayence, luttant pour son maintien (1-1), et une défaite sur le terrain du Bayer Leverkusen (2-1). Cette opposition entre deux formations joueuses devrait nous offrir des buts, et le pari « les deux équipes marquent et Plus de 2,5 buts dans le match » , qui est passé lors de 4 des 5 dernières réceptions de Gladbach' et 4 des 6 derniers déplacements de Dortmund toutes compétitions confondues.