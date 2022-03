Pronostic Bolivie Brésil : Analyse, cotes et prono du match éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Brésil prend de la hauteur face à la Bolivie

Cet ultime match entre la Bolivie et le Brésil ne revêt aucun intérêt puisque la Verde est éliminée tandis que le Brésil a assuré sa participation pour le Mondial au Qatar depuis bien longtemps. Pas présente en Coupe du Monde depuis 1994, la Bolivie est certainement l'une des sélections les plus modestes de la zone AmSud. Lors de cette campagne, les Boliviens ont principalement pris des points lors des matchs à domicile où ils profitent de leur habitude de jouer des matchs à haute altitude, ce fut notamment le cas face au Venezuela, le Pérou, le Paraguay et l'Uruguay. En revanche, l'Argentine, l'Equateur et le Chili sont tout de même venus s'imposer à la Paz. Avant-dernier de ces éliminatoires, la Bolivie a lâché et reste sur 3 revers consécutifs contre la Venezuela, le Chili et la semaine passée en Colombie (3-0).

En face, le Brésil a réalisé des éliminatoires de premier plan avec un exceptionnel bilan de 13 victoires et 3 nuls. Les Brésiliens sont en tête de tous les classements avec la meilleure attaque (36 buts en 16 rencontres) et seulement 5 buts encaissés. Assurée de participer au Mondial 2022, la Seleção poursuit tout de même sur son excellente dynamique. En fin de semaine dernière, les protégés de Tite ont surclassé le Chili (4-0). Lors de cette rencontre, les attaquants auriverde s'en sont donnés à cœur joie puisque Neymar, Richarlison, Coutinho et Vinicius Junior ont tous marqué. Le joueur du Real Madrid a inscrit son 1er but en sélection et confirme son excellente saison en club. Toujours aussi solide défensivement avec un Thiago Silva qui n'a jamais semblé aussi fort, le Brésil va vouloir terminer sur une bonne note et devrait s'imposer en Bolivie.