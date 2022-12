Pronostic Bétis Séville Athletic Bilbao : analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Bétis toujours aussi fort à domicile face à Bilbao

Match important dans le course à l'Europe entre le Bétis (6) et l'Athletic Bilbao (4). Longtemps dans le top 4 de la Liga, comme l'an dernier, le Bétis en est sorti en perdant des points sur les 2 dernières journées : un nul à domicile face à Séville dans le derby (1-1) et une défaite sur la pelouse de Valence (3-0). Le club andalous doit son bon classement à ses résultats à domicile puisqu'il a remporté 5 de ses 7 premiers matchs de championnat joués dans son stade Villamarin. Qualifiés pour les 8es d'Europa League, le Bétis avait aussi gagné 2 de ses 3 matchs disputés à la maison, pour un nul face à la Roma.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Athletic Bilbao est un beau 4de Liga, lui aussi en grande partie grâce à ses bons résultats à domicile. Pas maladroit en déplacement en début de saison, le club basque reste en revanche sur 4 matchs à l'extérieur sans victoire. Après 2 nuls face au FC Séville (1-1) et Getafe (2-2), Bilbao a cédé logiquement au Camp Nou face à Barcelone (4-0), et de manière plus surprenante à Girona (2-1). Difficile vainqueur sur la pelouse du petit club de Sestao (0-1) en Coupe du Roi pour sa reprise, l'Athletic Bilbao a confirmé ses difficultés loin de San Mames et il pourrait s'incliner chez un Bétis très fort dans son stade.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !