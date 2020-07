Pronostic Betis Osasuna : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Osasuna peut accrocher le Bétis

Le Bétis n'a pas assuré mathématiquement son maintien mais devrait selon toute vraisemblance être toujours dans l'élite la saison prochaine. Les partenaires de Nabil Fekir ont réalisé une saison décevante au regard de l'effectif dont il dispose. Équipe très plaisante ces dernières saisons, le Bétis possède d'excellents éléments comme Canales, Guardado, Fekir, Carvalho, Bartra, Lainez, Tello ou Joaquin. Depuis la reprise, le Betis n'a remporté qu'une seule rencontre, et c'était face à la lanterne rouge, l'Espanyol (1-0). Ce week-end, les Anadalous ont partagé les points avec une autre équipe en difficulté, le Celta Vigo (1-1). La dynamique est totalement différente du côté Osasuna. Le club basque, un temps menacé par la relégation, a parfaitement mis à disposition la pause due au confinement pour revenir en force. Osasuna a mal démarré avec des revers face à l'Atletico et Valence, mais a parfaitement réagi avec trois succès face à Alaves, Leganes et Eibar. Le week-end dernier, les Basques ont tenu tête à Getafe (0-0), formation luttant pour une qualification en C1. Les hommes d'Arrasate disposent désormais de 16 points d'avance sur Majorque et sont donc officiellement assurés de se maintenir. Au vu de la dynamique des deux équipes, Osasuna semble en mesure d'accrocher une formation du Betis qui finit mal la saison.