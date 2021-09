Pronostic Benfica FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Benfica – Barcelone avec des buts de chaque côté

Troisième du championnat portugais la saison dernière, le Benfica a dû passer par les barrages de la Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. En effet, les Portugais se sont tranquillement défaits du Spartak Moscou (4-0) avant de souffrir face au PSV Eindhoven (2-1), notamment lors du match retour où le Benfica a évolué en infériorité numérique. Ensuite, la formation portugaise a lancé sa campagne de Ligue des champions en accrochant le nul en Ukraine face au Dynamo Kiev (0-0). Dans un groupe très relevé avec notamment le Bayern, le Benfica joue gros lors de cette réception du FC Barcelone. En grande forme, l'équipe de Lisbonne a pris les commandes de son championnat en remportant ses 7 premières rencontres. Grâce à cette entame parfaite, les hommes de Jorge Jesus comptent déjà 4 points d'avance sur le FC Porto et le Sporting. Arrivé cet été, le buteur ukrainien Yaremchuk est le co-meilleur réalisateur de son équipe avec 4 buts dont un doublé ce week-end.

De son côté, le FC Barcelone va vivre certainement l'une de ses saisons les plus compliquées. Confrontés à d'importants problèmes financiers, les Barcelonais ont été contraints de laisser partir Lionel Messi, qui avait tout remporté avec le club catalan. De plus, Antoine Griezmann a rejoint l'Atlético dans les dernières heures du mercato sans avoir pu jamais s'imposer en Catalogne. Depuis le départ de cette saison, les Blaugranas souffrent comme le montre leur 6place en Liga à 5 points du Real Madrid. Après avoir aligné deux matchs nuls face à Grenade (1-1) et Cadix (0-0), le Barca s'est imposé face à Levante (3-0) le week-end dernier. Ce match a été marqué par le retour d'Ansu Fati, qui a trouvé le chemin des filets moins de deux minutes après son entrée en jeu. Ce retour devrait faire le plus grand bien à l'équipe barcelonaise humiliée lors de son premier match en Ligue des Champions par le Bayern Munich (3-0) et qui ne pouvait compter quasiment que sur Memphis Depay devant (3 buts en 6 matchs). Cette opposition entre un Benfica en forme et des Barcelonais en quête de rachat devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.