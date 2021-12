Pronostic Benfica Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Benfica fait le taf face au Dynamo Kiev

Cette dernière journée de poule dans la Ligue des Champions nous offre une très belle lutte à distance entre le FC Barcelone et le Benfica. En effet, le club portugais mettrait les Catalans sous pression, voire dehors, en s'imposant face au Dynamo Kiev. Avec seulement 2 points de retard sur les Barcelonais qui se déplacent à Munich pour affronter le Bayern, les joueurs de Lisbonne sont en mesure d'obtenir leur ticket pour les 8de finale. De plus, le Benfica a l'avantage sur les confrontations directes avec le Barça. Avec sa victoire à l'aller et son nul en Catalogne, le Benfica mène dans les face à face. Néanmoins, les Benfiquistes ne sont pas dans les meilleures dispositions puisqu'ils viennent de subir une défaite dans le choc du Portugal face au Sporting (1-3). Ce revers pousse le Benfica en troisième position de son championnat avec 4 points de retard sur le duo Porto – Sporting. La formation portugaise comprend d'excellents éléments avec les Everton, Weigl, Vertonghen, Otamendi ou Nunez (meilleur buteur avec 12 buts marqués, dont 3 en C1). Sûr de finir dernier, le Dynamo Kiev ne joue plus rien car il affiche 4 points de retard sur son adversaire du soir. Les Ukrainiens ne font pas de cette rencontre une priorité, au contraire du championnat ukrainien, où ils sont à égalité avec le Shakhtar. Lors des dernières journées, le Dynamo a remporté trois matchs consécutivement face à Odessa, Minaj et Veres-Rivne. Depuis le début de saison, Tsygankov est l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 11 réalisations. Avec Shaparenko, Tsygankov est l'une des grandes promesses du foot ukrainien. Cette saison, le club de Kiev a perdu ses 2 matchs de C1 loin de ses bases (5-0 à Munich et 1-0 à Barcelone) et devrait subir une nouvelle défaite face à un Benfica qui joue sa place en 8de finale. Avec une seule idée en tête, celle de se qualifier, le Benfica devrait s'imposer avec au moins 2 buts d'avance face à un Dynamo pas concerné par ce match.