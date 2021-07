Pronostic Belgique Italie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur Belgique - Italie !

Nos paris sur Belgique - Italie

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

La Belgique a grandi

L’Italie est très sérieuse

La Belgique privée d'Eden Hazard et De Bruyne ?

Les compo probables :

L’Italie profite des absences belges

Pour miser sur l'affiche des 1/4 ce vendredi, on vous propose de parier chez 2 sites vous offrant un bonus spécial pendant l'Euro :1-vous offre(Déposez 100€ et misez avec 300€.)2-vous offre- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(504€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).Faisant partie des grands favoris pour le titre dans ce Championnat d'Europe, la Belgique a montré une nouvelle facette face au Portugal, en huitième de finale. En effet, la sélection belge a souvent été louée pour la qualité de son football mais a su cette fois faire le dos rond et se montrer solide défensivement. Dominés par le Portugal, les Diables Rouges ont ouvert le score sur une contre-attaque conclue par une superbe frappe de Thorgan Hazard. Les Belges ont ensuite résisté malgré plusieurs grosses frayeurs (score final 1-0). Cette victoire n’est pas sans rappeler celle de la France face à ces mêmes Belges en 2018. Pour atteindre les 8de finale, les hommes de Roberto Martinez avaient réalisé un parcours parfait lors de la phase de groupe avec 3 succès en 3 matchs face à la Russie (3-0), le Danemark (2-1) et la Finlande (2-0). Quart de finaliste de l’Euro 2016 et demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Belgique veut passer un nouveau palier et remporter cet Euro pour sacrer sa génération dorée. Les expériences douloureuses de 2016 et 2018 vont peut-être permettre aux Belges de passer ce cap.Grande absente du Mondial 2018, l’Italie a pris le temps de bâtir une équipe pour ce championnat d’Europe. L’architecte de ce projet n’est autre que Roberto Mancini, qui avait déjà connu le succès avec Manchester City et l’Inter. Le sélectionneur italien a testé de nombreux joueurs avant d’installer son noyau dur composé notamment de Donnarumma, Bonucci, Jorginho, Verratti ou Insigne. Laest montée progressivement en puissance lors de ces 3 années pour arriver en pleine confiance sur cet Euro. Sur leur lancée, les Italiens ont également profité du soutien de leurs fans à Rome pour réaliser une phase de poule parfaite avec des succès sur la Turquie (3-0), la Suisse (3-0) et le Pays de Galles (1-0). De plus, Mancini a impliqué la plupart de ses joueurs car quasiment tous ont eu du temps de jeu lors des 3 premières rencontres. Ce choix s’est avéré payant car la lumière est venue du banc face à l’Autriche. En effet, bien contenue par une sélection autrichienne parfaitement organisée, l’Italie a fait la différence en prolongations grâce aux jeunes entrants Chiesa et Pessina, qui ont offert deux buts d’avance à leur sélection. La réduction du score de l’Autriche a été insuffisante pour mettre à mal cette solide, qui a enchainé ainsi un 31match sans défaite (score finale 2-1 a.p.).En remportant ses deux premières rencontres, la Belgique avait assuré rapidement sa qualification pour les 8e de finale. Roberto Martinez a donc profité de l’opposition face à la Finlande pour faire ses stars de retour de blessure Kevin de Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard. Si ses 3 hommes se sont montrés à leur avantage face au Portugal, le joueur du Real Madrid est sorti en fin de match en se tenant le derrière de la cuisse. Maître à jouer de la sélection belge, Kevin De Bruyne est lui aussi incertain suite au tacle assassin de Palinha survenu avant la mi-temps. Les deux hommes sont très incertains pour ce 1/4 de finale. En face, l’Italie pourrait retrouver Chiellini, blessé contre la Suisse. S'il n'est pas suffisamment rétabli, Mancini pourra compter sur Acerbi qui a donné satisfaction.: Courtois - Alderweireld, Verthongen, Vermaelen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard – Mertens (ou Hazard), Lukaku, Carrasco (ou De Bruyne).: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi (ou Chiellini), Spinazzola - Locatelli (ou Barelli), Jorginho, Verratti - Berardi (ou Chiesa), Immobile, Insigne.Ce quart de finale entre la Belgique et l’Italie met aux prises deux grands candidats au titre. Ces deux sélections ont réussi des parcours sans faute lors de la phase de poule, mais ont aussi récemment décroché leur qualification pour le Final 4 de la ligue des Nations. En pleine confiance, belges et italiens sont sûrs de leurs forces. Dans cette rencontre qui s’annonce équilibrée, les absences des deux stars belges Hazard et De Bruyne, si elles se confirment, pourraient peser lourd dans la balance. En face, l’Italie s’appuie sur un collectif parfaitement rôdé, peu perturbé par les changements, comme l’ont montré les derniers résultats. Le sélectionneur italien a su impliquer l’ensemble de son groupe, ce qui est certainement l’une des clés de la réussite italienne. Son coaching gagnant face à l'Autriche prouve une nouvelle fois que l’Italie est avant tout une équipe avant d’être une accumulation de stars. Solidaires et bien organisés, les Italiens ont montré un formidable état d’esprit depuis le départ de cet Euro. De plus, le retour de Verratti au milieu de terrain apporte une touche technique supplémentaire, importante dans ces matchs à fort enjeu. Avec les absences probables de Hazard et de Bruyne, lava s'attacher à contenir à Romelu Lukaku, déjà privé de ballons face au Portugal. Pour ce 8de finale, l'Italie pourrait sortir la Belgique à Munich, dans un match une nouvelle fois maîtrisée défensivement (1 seul but encaissé par l'Italie sur ses 12 derniers matchs).