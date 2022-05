Pronostic Bastia Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia tient tête à Rodez

Promu cette saison après avoir remporté le National, Bastia a connu des débuts compliqués. Les dirigeants corses ont ensuite décidé de faire appel à l'expérimenté Régis Brouard qui a parfaitement relancé le club. Le Sporting n'est pas mathématiquement assuré de rester en Ligue 2 et a besoin d'un point pour officialiser son maintien. La formation corse a réalisé une excellente seconde partie de saison, comme le prouvent le bilan de ses 10 derniers matchs au cours desquels ils ne se sont inclinés qu'à 2 reprises face à Guingamp et Sochaux. Le week-end dernier, les Bastiais se sont donc inclinés de justesse sur la pelouse de Bonal face à des Sochaliens qui luttent pour décrocher la montée (2-1). Depuis l'entame de la saison, Bastia se montre très solide à Furiani où il n'a perdu qu'une seule fois en 18 rencontres. En revanche, les corses accumulent les matchs nuls dans leur stade avec pas moins de 12 (sur 18 possibles).

De son côté, Rodez a repris espoir dans l'optique du maintien en battant Toulouse (1-0) en clôture de la journée précédente. Face à une formation assurée d'évoluer en Ligue 1, le club aveyronnais a su profiter d'une baisse de concentration de leurs adversaires, mais également d'un gros match de son gardien, pour décrocher un précieux succès. Les Ruthénois occupent désormais la 17place avec une meilleure différence de buts sur Quevilly-Rouen. A égalité avec le club normand, Rodez doit remporter ses deux derniers matchs pour assurer sa place en Ligue 2. Avec 5 revers lors des 6 derniers déplacements, Rodez arrive avec peu d'assurance en Corse. Lors de ses 4 derniers matchs loin de ses bases, le club aveyronnais n'a pas marqué le moindre but. Dans son stade de Furiani, Bastia devrait poursuivre sur son excellente dynamique en accrochant au moins un nul qui lui permettrait d'officialiser son maintien.