Pronostic Bastia Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia réalise une bonne affaire face à Quevilly Rouen

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Bastia – Quevilly Rouen chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Bastia et Quevilly Rouen met aux prises les deux promus de cette nouvelle saison de Ligue 2. L’an passé, la formation corse avait dominé le championnat National en devançant notamment Quevilly Rouen. Le club corse a connu une entame compliquée mais logique au regard de son statut de promu. L’arrivée de Régis Brouard à la tête du club semble avoir donné un coup de fouet au Sporting, qui s’est depuis replacé dans la lutte pour le maintien. En effet, malgré une 18e place, synonyme de barrage de relégation, le club corse est toujours dans le coup pour se maintenir puisqu’il ne compte qu’un seul point de retard sur les 3 premiers non relégables. Lors des 6 dernières journées de championnat, Bastia ne s’est incliné qu’une seule fois face à un Paris FC (1-0) sur le podium de la Ligue 2. En plus de son regain de forme en L2, le Sporting vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France en sortant une formation de l’élite, le Clermont Foot Auvergne (2-0). Le buteur local, Benjamin Santelli (6 buts en L2) s’est une nouvelle fois illustré face aux Auvergnats.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Quevilly Rouen est calé dans le milieu de tableau du classement avec une 11e place. Cependant, la formation normande ne possède que 4 points de plus que le premier relégable, qui n’est autre que le Sporting de Bastia. A l’instar du club corse, Quevilly Rouen est nettement mieux depuis quelques semaines. Le promu a dernièrement réalisé de belles opérations face à Nancy (2-1) et Pau (1-2). En revanche, le club normand s’est incliné le week-end dernier en 16e de finale de la Coupe de France face à une formation de Monaco (1-3) qui évolue à un niveau supérieur. La semaine a été agitée pour Quevilly Rouen, qui a perdu son coach Bruno Irles, parti rejoindre Troyes. Pour lui succéder, les Normands ont misé sur Fabien Mercadal qui avait permis à Dunkerque de se maintenir pour son retour en Ligue 2 et qui a pour mission d’en faire de même avec le club normand. Dans son stade de Furiani, Bastia est intraitable et devrait s’imposer face à Quevilly Rouen qui vient tout juste de changer d’entraineur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia – Quevilly Rouen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !