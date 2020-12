Pronostic Barcelone Juventus : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Barcelone – Juventus : la 1re place en jeu entre deux géants aux pieds d'argile

Cette affiche entre le FC Barcelone et la Juventus est décisive pour la première place du groupe. Les Catalans sont actuellement les mieux placés avec trois points d'avance sur les Italiens. Les hommes de Ronald Koeman ont réalisé un carton plein en s'imposant lors de leurs 5 premiers matchs, et notamment à Turin (2-0) à l'aller. Lors des 2 dernières journées, le coach catalan s'est même permis le luxe de faire tourner son effectif avec réussite. En revanche, lessont dans le dur en Liga avec une décevante 9place au général. Les Barcelonais semblaient être repartis sur une bonne dynamique, mais celle-ci a été stoppée par la défaite du week-end face à Cadix. Battu chez le promu, le Barca se doit de réagir en Ligue des Champions pour conserver la première place du groupe qui permet d'avoir l'avantage du terrain lors des 8de finale et de tirer peut-être une équipe moins forte.

Ce Barca sur courant alternatif doit se méfier d'une Juventus en quête d'un résultat significatif depuis le début de saison. Battus par le Barca à l'aller, les Turinois ont joué une seule autre grosse affiche face à la Roma, pour un nul au Stade Olympique (2-2). Le seul succès obtenu face à une grosse cylindrée l'a été sur tapis vert face au Napoli. En Serie A, la Vieille Dame est loin de se montrer brillante mais assure l'essentiel. Les hommes de Pirlo occupent la 4place avec plusieurs points de retard sur le Milan AC. Le week-end passé, les Bianconeri ont bataillé pour s'imposer dans le derby face à une formation du Torino, relégable. Les Turinois s'en sont remis à leur capitaine, Leonardo Bonucci, buteur dans les dernières minutes du match. Pour ce choc entre deux formations qui se cherchent et qui sont capables du meilleur comme du pire depuis le début de saison, le match va être très ouvert et la victoire peut basculer d'un côté à l'autre.