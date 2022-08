Pronostic Auxerre Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match sympa à suivre entre Auxerre et Strasbourg

Vainqueur des barrages de Ligue 2 la saison dernière après avoir terminé 3de la saison régulière, l'AJ Auxerre s'est offert un magnifique et mérité retour en L1. Le bilan du début de saison de l'AJA est équilibré avec 1 défaite pour démarrer à Lille (4-1), 1 nul à domicile face à Angers (2-2) en ayant fini le match à 10 contre 11, et une victoire la semaine passée. En effet, dimanche dernier, les Auxerrois se sont imposés à Montpellier (1-2) avec des buts d'Autret et de la recrue Da Costa qui s'est fait expulséer. L'AJA a d'ailleurs fini cette fois à 9.

Pour l'instant, Strasbourg est derrière Auxerre au classement. 6la saison passée, les Strasbourgeois ont démarré la saison en se faisant surprendre dans leur Meinau par Monaco (1-2). Le week-end d'après, Strasbourg a sauvé un point à Nice grâce à un superbe lob de Gameiro (1-1). La semaine passée, le RCS pensait obtenir sa 1victoire de la saison mais s'est fait rejoindre en fin de match à domicile par Reims (1-1). Si Gameiro et Diallo ont déjà ouvert leur compteur but, ce n'est pas encore le cas d'Ajorque, qui est désormais remplaçant et espère partir avant la fin du matin. Les trois premiers matchs de ces deux équipes ont vu les filets trembler des deux côtés à chaque fois, et on pourrait donc une nouvelle fois voir Auxerre et Strasbourg marquer.