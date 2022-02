Pronostic Arsenal Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Arsenal – Wolverhampton cadenassé

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal - Wolverhampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux semaines après s’être rencontré lors du match aller, Arsenal et Wolverhampton se retrouvent en match en retard, dans une rencontre très importante dans l’optique de la 4place qualificative pour la C1. Lessont actuellement en 6position avec 4 points de retard sur Manchester United. En revanche, les hommes d’Arteta ont disputé 3 matchs de moins que les. La formation londonienne possède deux unités de plus que leur premier poursuivant qui n’est autre que Wolverhampton. Performant en fin d’année 2021, Arsenal a connu une entame 2022 nettement moins heureuse. En effet, lesont été éliminés en demi-finale de la Carabao Cup par une formation de Liverpool qui déplorait les absences de Mané et Salah. Ensuite, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont été tenus en échec par Burnley à l’Emirates (0-0) avant de se reprendre en accrochant un succès précieux au Molineux Stadium face à Wolverhampton (0-1) sur une réalisation de Gabriel. Le week-end dernier, les jeunes pépites des Gunners, Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka ont permis à Arsenal de s’imposer face à une équipe de Brentford en panne de résultats (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Wolverhampton est l’une des belles surprises de la saison. En effet, lessont eux aussi toujours dans le coup pour la 4place, derrière le trio Man City - Liverpool - Chelsea. Wolverhampton s’appuie sur sa solidité défensive pour accrocher des résultats. Avec seulement 18 buts encaissés, les Wolves possèdent avec Chelsea la deuxième meilleure défense de Premier League. Les hommes de Bruno Lage ont bien réagi après leur défaite face à Arsenal en prenant le dessus sur Tottenham (0-2) et sur Leicester (2-1) le week-end dernier. Lors du mercato hivernal, lesont perdu Adama Traoré parti à Barcelone mais ont recruté Chiquinho. Ce choc s’annonce serré et fermé, comme lors du match aller, et on pourrait donc voir encore moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal - Wolverhampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !