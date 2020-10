Pronostic Argentine Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour le Mondial 2020

Un bon départ pour l’Argentine face à l’Equateur

Eliminée en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde par la France, l'Argentine est en phase de reconstruction. Scaloni, successeur de Sampaoli, s'appuie toujours sur Lionel Messi mais a également opéré à des changements radicaux. Le nouveau technicien a fait du Parisien Leonardo Paredes l'une des plaques tournantes de son milieu de terrain. De plus, il appelle régulièrement les prometteurs Paulo Dybala et Lautaro Martinez pour épauler la Pulga, ces deux éléments font le bonheur de leur club respectif. En progression, les avaient notamment décroché la troisième place de la dernière Copa America en s'imposant face au Chili (2-1) et battu facilement le Mexique en amical il y a 1 an (4-0). Depuis la défaite face au Brésil en demi-finale, l'Argentine est invaincue et a signé d'autres prestations encourageantes face à l'Allemagne (nul 2-2) et contre le Brésil (victoire 1-0). De son côté, l'Equateur n'a pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde. De plus, s'est inclinée dès la phase de poule lors de la dernière Copa America, en finissant en dernière position de son groupe derrière l'Uruguay, le Chili et le Japon. Dans cette sélection, on retrouve l'ancien attaquant de West Ham, Enner Valencia, meilleur buteur de l'Equateur avec 31 réalisations. Pour ce premier match, l'Argentine désireuse de frapper fort d'entrée devrait s'imposer à domicile face à une sélection équatorienne largement à sa portée.