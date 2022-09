Pronostic Angleterre Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un Angleterre – Allemagne avec des buts de chaque côté

Demi-finaliste du Mondial 2018 et finaliste de l'Euro 2020, l'Angleterre vient d'essuyer une sévère désillusion à quelques semaines du début du Mondial 2022 au Qatar. En effet, la sélection des Three Lions vient d'être reléguée en Ligue B de la Ligue des Nations. Tombée dans un groupe relevé avec l'Italie et l'Allemagne notamment, l'Angleterre n'a pas remporté la moindre rencontre et a pris des points lors de deux nuls lors de la réception de l'Italie et en déplacement en Allemagne (1-1). En milieu de semaine, les Anglais se sont de nouveau inclinés face à l'Italie (1-0) et ont officiellement été relégués. Cette contre-performance est la première sous la houlette de Gareth Southgate. Le technicien anglais se retrouve sous pression à moins de 2 mois de l'ouverture du Mondial. L'Angleterre possède pourtant un effectif de grande qualité avec les Kane, Saka, Foden, Rice ou Grealish, mais s'est montrée décevante depuis l'échec de l'Euro.

En face, l'Allemagne a également dit adieu à ses espoirs de participer au Final 4 de la Ligue des Nations en s'inclinant vendredi à la surprise générale sur son terrain face à la Hongrie (0-1). Suite à cette contre-performance, les Allemands ne peuvent plus rattraper la sélection hongroise mais sont en revanche assurés de conserver leur place en Ligue A. Il convient de noter qu'il s'agit du premier revers de la sélection allemande depuis la prise en main de l'équipe par Hansi Flick. Cette défaite vient confirmer les difficultés entrevues lors des dernières rencontres où l'Allemagne a seulement remporté un match lors des 6 derniers disputés (1 victoire, 4 nuls, 1 défaite). L'Allemagne dispose pourtant d'un vivier de talents avec les Havertz, Sané, Gnabry, Kimmich, Werner ou Musiala. Pour cette rencontre sans enjeu entre une Angleterre reléguée mais qui voudra réagir à Wembley et une Allemagne sans objectif qui peut jouer libérée, on pourrait voir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, comme lors du match aller.