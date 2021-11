Pronostic Angleterre Albanie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Angleterre s'impose face à l’Albanie

Dans le groupe I des qualifications pour le Mondial 2022, l’Angleterre n’a pas encore validé son ticket pour le Qatar. En effet, les Anglais sont premiers devant la Pologne mais ne comptent que 3 points d’avance avec une différence de buts favorable (+21 contre +17) à 2 journées de la fin. Finaliste du dernier championnat d’Europe, la sélection anglaise fait partie des grands favoris pour le titre en 2022 au Qatar. Un succès face à l’Albanie ce vendredi mettrait les hommes de Southgate dans une position idéale pour la qualification, d’autant plus que pour son dernier déplacement l’Angleterre ira à San Marin qui a perdu tous ses matchs dans cette poule. Lors de ces campagnes de qualification pour le Mondial, la sélection desa réalisé un parcours presque parfait avec seulement 2 nuls laissés en route face à la Pologne (1-1) et contre la Hongrie (1-1) lors de la dernière journée. Lors du match aller, les Anglais s’étaient imposés contre les Albanais (0-2) sur des réalisations de Kane et de Mount. Si l’attaquant de Tottenham est présent, le milieu de Chelsea est blessé, tout comme Rashford. En revanche, les Sterling, Grealish, Saka, Foden seront présents tandis que Smith-Rowe très bon avec Arsenal depuis le début de saison fête sa première sélection.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Albanie est toujours dans le coup pour la qualif’ puisqu’elle ne compte que 2 points de retard sur la Pologne. Depuis le début des éliminatoires, les Albanais ont empoché 6 victoires pour 3 défaites face à l’Angleterre lors de l’aller et lors de la double confrontation face à la Pologne. La défaite de la dernière journée à domicile face à la Pologne met l’Albanie au pied du mur avant ce déplacement compliqué à Wembley. Pour ses deux derniers matchs de 2021, l’Albanie sera privée de joueurs clés comme le défenseur de l’Atalanta Djimsiti, du milieu Abrashi, et de l’attaquant Manaj. En revanche, les Berisha, Hysaj, Laci ou Broja ont été convoqués. A domicile, l’Angleterre devrait assurer sa qualification en se sortant du piège albanais, dans un match à moins de 4 buts comme à l'aller.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Albanie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !