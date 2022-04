Pronostic Angers PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait un nouveau pas vers le titre à Angers

Auteur d'une bonne première partie de saison, le SCO d'Angers connaît en revanche une deuxième difficile. En effet, le club de l'Anjou se trouve certes en 14position mais ne compte plus que 5 points d'avance sur le 1relégable et 4 sur l'AS Saint Etienne. Lors des dernières journées, les hommes de Gérald Baticle ont retrouvé un semblant de solidité en enchainant deux matchs nuls face à Lille (1-1) et contre le FC Nantes (1-1). Contre les Canaris, les Angevins peuvent remercier leur portier Mandrea qui a multiplié les arrêts décisifs. Habituel 3gardien, le portier formé à Nice a profité du départ de Bernardoni et des bévues de Petkovic pour se montrer. Offensivement comme souvent, le danger est venu de Sofiane Boufal. Bien servi par Ounahi, le Marocain a fini avec sang-froid face à Lafont. Avec une seule victoire obtenue lors des 11 dernières journées de championnat, Angers s'est dangereusement rapproché de la zone de relégation et pourrait l'être un peu plus mercredi soir.

En effet, le club angevin reçoit le Paris Saint-Germain bien parti pour remporter un nouveau titre de champion de France. La formation parisienne s'est reprise depuis son échec en Ligue des Champions face au Real Madrid. Les hommes de Pochettino viennent de remporter leurs trois derniers matchs face à Lorient (5-1), Clermont Foot (1-6) et dans le Classico face à l'Olympique de Marseille (2-1) dimanche. Dans cette dernière affiche, le PSG ne s'est pas montré super impressionnant mais a pu compter sur un Neymar intéressant. De son côté, Mbappé a inscrit son 21but de la saison face aux Marseillais sur un penalty contestable. L'international français est dans une forme exceptionnelle avec 6 buts inscrits lors des 3 dernières journées. Pour ce déplacement à Angers, Pochettino devra sans doute encore demander la lune au natif de Bondy vu que Neymar est suspendu et Messi est blessé. Face à une équipe angevine en difficultés sur 2022, le PSG devrait faire le job pour décrocher un succès qui le rapprocherait du titre.