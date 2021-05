Pronostic Angers Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille va chercher le titre à Angers

Douzième de Ligue 1, Angers est assuré de se maintenir et ne craint plus rien lors de cette dernière journée. Au regard des récents résultats du SCO, les joueurs angevins semblent déjà tournés vers le prochain exercice. En effet, lors des 15 dernières journées disputées, le club angevin ne s'est imposé qu'à deux reprises face à deux formations qui finissent également difficilement la saison, le FC Metz et Dijon. Le succès obtenu il y a 15 jours face à la lanterne rouge bourguignonne est venu égayer une fin de saison bien morose (5 défaites et 1 victoire lors des 6 dernières journées) mais dimanche dernier le SCO a rechuté à Marseille (3-2). Ce match au Stade Raymond-Kopa sera le dernier pour Stéphane Moulin, qui est annoncé du côté du Stade Malherbe de Caen. De son côté, le LOSC arrive en Anjou avec un objectif simple : la victoire. En s'imposant, les Lillois remporteraient le championnat devant des équipes comme le PSG, Monaco ou Lyon. Exceptionnels toute la saison, les Nordistes ont été tenus en échec par une vaillante équipe stéphanoise le week-end dernier (0-0). Depuis quelques semaines, les hommes de Christophe Galtier ont montré qu'ils étaient plus à l'aise en déplacement que dans leur stade Pierre-Mauroy. En effet, le LOSC reste sur 4 victoires consécutives loin de ses bases avec notamment des succès à Paris, Lyon et Lens, 3 équipes très bien classées. Galtier comptera notamment sur son prolifique duo d'attaquants composé par Burak Yilmaz et par le canadien Jonathan David. Les deux compères ont inscrit 27 des 62 buts lillois depuis le début de saison. Pour ce match décisif pour le titre, le LOSC devrait faire le taf face à une équipe angevine, la tête ailleurs.