Pronostic Albanie Angleterre : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Angleterre fait le taf en Albanie

Cette opposition entre l'Albanie et l'Angleterre met aux prises deux sélections qui ont bien lancé leurs éliminatoires. En effet, les Albanais se sont imposés difficilement face à la modeste sélection d'Andorre (1-0) grâce à Lenjani. Ce succès confirme l'excellente dernière Ligue des nations des Albanais qui avaient remporté leur groupe devant la Biélorussie, la Lituanie et le Kazakhstan. Cette sélection s'appuie sur ses éléments défensifs qui jouent en Serie A avec Kumbulla de la Roma, Ismajli de La Spezia, Djimsiti de l'Atalanta et Hysaj du Napoli. Tombée dans le groupe de la France lors des éliminatoires de l'Euro 2021, l'Albanie avait fini en 4position du groupe derrière les Bleus, la Turquie et l'Islande. Présents en France pour les championnats d'Europe 2016, les Albanais ne participeront pas à l'Euro 2021.

De son côté, l'Angleterre est en progression depuis plusieurs saisons et fait partie des candidats au titre en juin prochain. Demi-finaliste du Mondial 2018, la sélection des possède une génération exceptionnelle avec les Sterling, Kane, Foden, Mount, Shaw et les absents de ce rassemblement pour blessure, les Rashford, Sancho ou Grealish. Pour son entrée en lice, l'Angleterre s'est tranquillement imposée face à Saint Marin (5-0) avec un doublé de Calvert-Lewin et le 1but d'Ollie Watkins pour sa 1« cap ». Pour cette rencontre, Southgate avait aligné une équipe B, seuls quelques éléments devraient conserver leur place en Albanie. Les Kane, Maguire, Foden, Rice ou Shaw devraient épauler les Sterling et Mount. Sur une excellente dynamique, l'Angleterre devrait s'imposer assez tranquillement face à l'Albanie.