Pronostic Ajaccio Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims ramène un résultat d’Ajaccio

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Ajaccio Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour en Ligue 1 après avoir passé plusieurs saisons en Ligue 2, Ajaccio a démarré timidement. Progressivement, le club corse a trouvé ses marques pour réaliser quelques prestations encourageantes. En effet, calé en queue de tableau lors du premier tiers du championnat, la bande à Pantaloni a bien relevé la tête puisqu’elle est sortie de la zone rouge. Rien n’est encore joué, car Ajaccio ne possède que 2 points d’avance sur la zone de relégation. En souffrance à domicile lors des 6 premières réceptions (5 défaites, 1 nul), Ajaccio s’est repris lors des deux derniers matchs à François Coty en s’imposant face à deux adversaires directs pour le maintien, Strasbourg (4-2) et Angers (1-0). Depuis sa victoire sur le SCO, l’ACA s’est incliné à Toulouse (2-0) mais s’est qualifié pour les 16de finale de la Coupe de France en venant dfficilement à bout de Jura Sud (1-2). Pour affronter Reims, Pantaloni compte sur Belaili, arrivé de Brest en cours de saison. L’international algérien a été décisif à 4 reprises en 7 matchs.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le stade de Reims fait partie des nombreuses formations de Ligue 1 à avoir changer de coach cette saison. Suite au départ d’Oscar Garcia, le club champenois a misé sur le jeune Will Still (30 ans) pour diriger l’équipe. Le Belge a réussi ses débuts puisque sa formation est invaincue lors des 10 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Reims a notamment décroché plusieurs succès importants à domicile face à Auxerre, Nantes et Rennes, mais a également signé plusieurs matchs nuls face au Paris Saint Germain, Lorient ou Lille. Cette bonne dynamique a permis aux Rémois de prendre leur distance avec la zone de relégation pour compter 8 unités d’avance sur Brest, premier relégable. Ce bon parcours est aussi à mettre au crédit de Balogun. Le jeune attaquant prêté par Arsenal enchaine les buts (10 depuis son arrivées). Le week-end dernier, la formation champenoise a fait le taf en Coupe de France en prenant le meilleur sur Loon Plage (0-7). En pleine confiance, Reims devrait pouvoir au moins tenir tête à Ajaccio pour ramener le nul de Corse.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(322€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(530€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(780€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !