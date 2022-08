Pronostic Ajaccio Lens : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne face à Ajaccio ?

Après une saison très réussie l'an dernier, l'AC Ajaccio redécouvre le championnat de France de Ligue 1 huit ans après l'avoir quitté. Comme l'an dernier, les hommes d'Olivier Pantaloni devraient se reposer sur leur solidité défensive pour exister dans ce championnat. Ils l'ont maintes fois démontré l'an dernier en terminant largement meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 19 buts encaissés sur l'ensemble des 38 journées. En revanche, les Corses n'affrontent plus les mêmes adversaires et, même s'ils sont bien en place, le moindre écart de concentration peut leur coûter cher, comme ce fut le cas la semaine dernière facer à l'OL sur le terrain du Groupama Stadium (2-1).

Le Racing Club de Lens, quant à lui, est maintenant bien installé dans cette Ligue 1 où il n'a jamais semblé en danger depuis sa remontée il y a maintenant 3 ans. Sous la houlette de leur coach, Franck Haise, les Sang et Or proposent souvent l'un des jeux les plus intéressants du championnat et semblent capables d'aller s'imposer chez n'importe quel adversaire si ce n'est peut être chez les cadors. Conquérants la semaine dernière devant leur public face à Brest, ils ont largement fait la différence face aux Bretons en menant de 3 buts avant de se faire peur en fin de match. Mais les Artésiens ont su conserver leur avantage (3-2). Dimanche, ils devraient s'appuyer sur leur force de frappe offensive et venir poser des problèmes à une équipe corse diminuée offensivement avec le départ de son meilleur buteur Courtet vers Guingamp et la suspension de la recrue Romain Hamouma. Auteur d'un triplé dimanche dernier, Sotoca tentera de récidiver.