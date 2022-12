Pronostic Ajaccio Angers : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Ajaccio enfonce Angers

Ajaccio a réussi à monter en Ligue 1 en finissant devant des formations comme le Stade Malherbe de Caen, Sochaux ou le Paris FC. Plus modeste budget de l'élite, le club corse souffre évidemment pour son retour en Ligue 1. Actuellement, les hommes d'Olivier Pantaloni se retrouvent en 18e position avec une seule unité de retard sur les premières équipes non relégables. Malgré sa position dans la zone de relégation, l'ACA a repris confiance lors des dernières journées avec des résultats intéressants. En effet, lors des 6 dernières journées, le club corse ne s'est incliné qu'à 2 reprises sur la pelouse d'Auxerre (1-0) et lors de la réception d'un PSG qui domine le championnat (3-0). Pour préparer cette confrontation face à Angers, Ajaccio a disputé une rencontre amicale face à St Etienne pour un court succès obtenu sur un penalty de la recrue Belaïli. Arrivé de Brest, l'algérien pourrait être prépondérant dans cette deuxième partie de saison dans l'effectif de l'ACA.

En face, Angers vit une saison cauchemardesque et se retrouve logiquement en dernière position du classement. Cette mauvaise passe a eu pour conséquence le licenciement de Gérald Baticle et son remplacement temporaire par Abdel Bouhazama. Le nouvel arrivé a du pain sur la planche puisque le SCO accuse déjà 5 points de retard sur le 1er non relégable et pourrait voir cet écart s'aggraver en cas de mauvais résultat face à Ajaccio. Angers reste sur une terrible série de 7 revers consécutifs en L1. Pour reprendre confiance, le SCO a disputé plusieurs rencontres amicales avec deux revers de rang face à l'Union Saint Gilloise et Niort, pour un nul contre Auxerre. En revanche, les partenaires de Capelle ont fini sur une bonne note avec une victoire face à Laval (2-1). Révélations du Mondial avec le Maroc, Ounahi et Boufal ne sont pas certains de disputer cette rencontre. De plus, les 2 joueurs marocains aspirent désormais à des challenges plus ambitieux et ne cachent plus leurs envies de départ. Revigoré par ses derniers résultats, Ajaccio devrait être en mesure de prendre la mesure d'une équipe angevine dans le dur.