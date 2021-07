Nuno Tavares s'engage avec Arsenal

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares pic.twitter.com/379qyLXrxG — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Nuno chez lesJeune au fort potentiel et latéral gauche, c'est ce sur quoi s'était penché Arsenal ces dernières semaines pour renforcer son effectif. Et l'heureux élu se nomme Nuno Tavares, 21 ans et joueur de Benfica.L'international espoirs portugais s'est engagé avec le club londonien pour huit millions d'euros plus deux de bonus. Remplaçant de Álex Grimaldo à Benfica, Tavares a tout de même fait 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison et délivré trois passes décisives.La concurrence de Kieran Tierney est arrivée.