Lewandowski, Ballon d’or Instagram en 2021

Chacun son lot de consolation.Il a beau avoir vu Léo Messi choper son Ballon d’or, à tort ou à raison, Robert Lewandowski ne termine pas l'année sans aucune récompense dans les mains. En plus d’avoir reçu un énorme Schoko-Bon doré en étant élu meilleur buteur de l'année lors de la traditionnelle cérémonie qui a sacré l’Argentin, l’attaquant polonais a vu son compte Instagram exploser. Un prix de consolation pour Lewandowski qui coiffe tranquillement le joueur du PSG sur ce tableau là.Avec près de cinq millions nouveaux followers, la machine du Bayern Munich est le joueur ayant gagné le plus d’abonnés sur Instagram en 2021. Une plus grosse communauté qui le place désormais à la 18position des footballeurs, encore en activité, à avoir le plus de followers. Ses 23 millions sont tout de même bien loin des 288 de Léo Messi ou encore 357 de Cristiano Ronaldo, ces-derniers ayant respectivement vu 3 260 000 et 3 440 000 nouveaux utilisateurs suivre leurs comptes respectifs cette année. Quatre Français font partie du top 20 : Kylian Mbappé (4), Paul Pogba (7), Karim Benzema (12) et Antoine Griezmann (14).Bon finalement, il se fait bien avoir le Lewandowski cette année...