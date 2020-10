Appelez-le San Doku

Stade rennais Angers SCO Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

« Il m’a dit : "Maman, maman, ça y est, on est riche !" En fait, il avait été très impressionné par le jacuzzi dans le centre d’entraînement. »

« Lui, tu lui fais un marquage individuel »

« Les entraînements, il n’aimait pas trop ça. Pour lui, ce sont surtout les matchs qui comptaient. »

The Arrogant One

« Que ce soit pour fêter les victoires ou avant les entraînements, il arrivait en salle de musculation et quand il trouvait que l’ambiance n’était pas assez joyeuse, il mettait la musique et dansait au milieu »

FIFA, danse et rap hollandais

« Mais c'est qui, celui-là ? »

« Je suis persuadé que s’il continue à progresser, il ne restera pas deux ou trois ans à Rennes. »

À lui non plus, tu ne lui parles pas d'âge

Par Valentin Lutz et Arthur Stroebele

Tous propos recueillis par VLU & AS.

Sauf ceux de David et Belinda Doku, parents de Jérémy, recueillis par DH Belgique.

Photographie du jeune Jérémy par Dimitri De Loecker, président du K. Tubantia Borgerhout V.K.





» Anderlecht le sentait, Jérémy Doku était en train de lui filer entre les doigts. Alors, il fallait tenter le tout pour le tout, quitte à demander à l’ancienne idole des Mauves, Romelu Lukaku, de faire une vidéo pour convaincre le jeune Belge de signer son premier contrat professionnel dans son club formateur. Nous sommes en mai 2018, Doku a 15 ans à peine, et il devient l’une des affaires de l’été.Et pour cause, l’ailier n’a pas encore joué une seule minute en professionnel mais est déjà convoité par toute l’Europe. Arsenal, Chelsea, des clubs néérlandais mais surtout Liverpool le veulent. En janvier 2017, lesinvitent le jeune homme à visiter les installations en compagnie de Steven Gerrard et Jürgen Klopp. Les dirigeants lui exposent leur projet : «» , raconte son père au site internet belge de la DH . Les parents sont séduits, à la fois par le projet sportif et la sécurité financière, et encouragent leur fils à rejoindre l’Angleterre. Un choix qui n’est pas celui de Doku : son rêve a toujours été de s’imposer au RCSA. Merci Steven, merci Jürgen, mais non merci. Il signe son premier contrat professionnel chez les Mauves, malgré les sommes astronomiques promises par Liverpool. Le gamin a la tête solide, parce que l’argent ne coulait pas forcément à flot au début.Jérémy Doku grandit à Borgerhout, dans la banlieue d’Anvers au nord du pays. Il vit avec ses parents, d’origine ghanéenne, un grand-frère et deux petites soeurs. L’endroit n’a pas bonne réputation, étant la plupart du temps associé à des problématiques de pauvreté, de criminalité et autres trafics. «, précise sa maman à la DH.» . Le cadet Jérémy commence à 5 ans, et signe ses premières licences à l’Olympic Deurne puis au Tubantia Borgerhout. Mais ça ne dure que très peu, puisque le club de Beerschot le recrute dès ses 7 ans. Là-bas, il joue pendant trois saisons, et est déjà le joueur phare. «, se souvient Marco Kana, désormais professionnel au RCSA et ami de Doku.(rires). » Mais le phénomène était déjà lancé, et Anderlecht enrôle la pépite trois semaines plus tard. À 10 ans, direction la capitale, Bruxelles, et l’internat. Changement de dimension pour le gamin d’Anvers. Pour la DH, sa maman se souvient : «"Maman, maman, ça y est, on est riche !"Doku intègre le programme «» au RCSA, qui lui permet de s’entraîner entre midi et deux avec le club et de retourner à l’école ensuite. Stéphane Stassin a été son formateur à partir des U12 : «» , avoue-t-il. Et c’est en fait grâce à cette qualité de dribbles que l’engouement prend autour de ce petit phénomène. Pas le jeune le plus complet, pas le plus précis non plus dans le jeu long, ni celui qui a le plus gros coffre ou le meilleur pied faible (le gauche, en l’occurrence), mais Doku écrase la concurrence quand il est sur son aile gauche en position de dribble ou d’accélération. Passements de jambes, râteaux, crochets... Sauf qu'à cet âge, c’est suffisant pour tout faire tout seul. Et aussi, en abuser un petit peu., explique Stassin."mais va marquer maintenant !"» . Cette recherche de l’humiliation agace parfois ses formateurs, souvent ses adversaires. Mais Doku en joue, jusqu’à expérimenter ses dernières trouvailles sur ses entraîneurs. Stéphane Stassin raconte : «"Coach ! Coach ! Viens""Mais Jérémy, ça ne sert à rien..."(rires). »Seul défaut : Doku est tant obsédé par le dribble qu’il a dû mal à finir ses actions, que ce soit par un but ou une passe décisive. «, se remémore Stéphane Stassin."Si tu veux jouer dans un grand club, faut faire autre chose que ça." » Les bretelles remontées, Jérémy Doku se remet au boulot et passe les catégories avec brio chez les Mauves. Il est aussi l’un des joueurs clés des catégories jeunes en sélection belge. Bob Browaeys, sélectionneur national U17, l’a notamment emmené à l’Euro U17 en 2019. Là encore, Doku n’est pas décisif sur la feuille de stats. Mais celui qui a aussi eu Eden Hazard sous ses ordres est élogieux envers le gamin : «, confie Browaeys.» En sélection, Doku apprend aussi à jouer sur l’aile droite, «» avoue Bob Browaeys, pour perfectionner son pied gauche et ses centres. Peu à peu mais de plus en plus, le prodige devient complet.Alors que tous le voient déjà comme le joueur du futur à Anderlecht, Jérémy Doku n’en oublie pas pour autant de rester un gamin sympa, proche de ses camarades et loin d’avoir pris la grosse tête. «, abonde Thierry Lutonda, un de ses anciens coéquipiers, de deux ans son aîné.» Signe parmi tant d’autres, il est un grand adepte de FIFA, qu’il écume pendant des heures avec ses amis, sans oublier d’y distiller ses propres pêchés mignons. «, lance Marco Kana.(rires) » . «, précise Lutonda.» . Ses anciens entraîneurs vont dans le même sens, et ajoutent au bilan psychologique une discrétion prononcée, qui a parfois pu complexifier les choses. «, analyse Stéphane Stassin.Mais pour que Jérémy Doku se lâche vraiment et qu'il se livre enfin, ses éducateurs ont une fantastique carte dans leur jeu, une botte secrète : la danse. «, se souvient Stéphane Stassin.» . De jeune timide, il peut aussi se muer en véritable chauffeur de salles. «, confie Marco Kana.» . Dans le répertoire du natif d’Anvers, qui aime aussi bien se saper, on trouve un peu de tout : du R’n’b, du rap hollandais et son pêché mignon, la musique afro. Rien de mieux pour faire danser ses coéquipiers comme ses adversaires.Et pendant que Jérémy Doku danse, ce sont les esprits qui s’animent en coulisses, car au fil des années et des dribbles, tout le monde commence à murmurer son nom. «, raconte Thierry Lutonda.» . La rumeur remonte aux oreilles de Hein Vanhaezebrouck en 2018, alors entraîneur de l’équipe première, qui décide de le sélectionner pour un stage avec l’équipe une en début de saison. Et de toute évidence, l’impression que laisse le jeune de 16 ans est stupéfiante puisque quelques semaines plus tard, il est lancé dans le grand bain, à l’occasion d’un match de championnat face à Saint-Trond. De quoi permettre au gamin d’Anvers d’enfin réaliser son rêve de gosse : une consécration naturelle, selon son formateur, Stéphane Stassin. «"Mais c’est qui celui-là ?"» .De fait, dans un monde pro plus dur, le dribbleur fou est quelque peu contraint d’amender son jeu. «, poursuit Stéphane Stassin.» . Et accepter de peu jouer, aussi, car lors de sa première saison chez les grands, en 2018-2019, Jérémy Doku ne dispute que six petits matchs, sans but ni passe. «, se remémore Thierry Lutonda.» À l’aube de la saison 2019-2020, à dix-sept balais, Jérémy Doku est en effet propulsé titulaire. Pour un temps puisqu'aux mois d’octobre et de novembre, il retourne quelque peu sur le banc. Histoire de ne pas se brûler les ailes en voulant aller trop vite.Mission accomplie. Car Jérémy Doku ne crame pas, il explose finalement en deuxième partie de saison : il termine 2019-2020 avec 21 matchs dans les pattes (pour trois buts et trois passes). Et encore, ce n’est rien, en comparaison de ce que le San décide d’offrir pour l’ouverture de l’exercice post-Covid : sept matchs, deux buts, quatre passes. Boom. «, confirme Stéphane Stassin."venez les gars, je vous attends"» Une attitude qui a pu parfois causer quelques remous. «, explicite Thierry Lutonda.» Par chance, le Comte peut compter sur un entourage lucide, son père notamment. «, confie-t-il au site de la» Bref, à lui non plus, tu ne lui parles pas d’âge. «» , conclut Lutonda. CQFD.Tant et si bien que pour le phénomène, tout s’est une nouvelle fois accéléré ces dernières semaines. La pépite a été pour la première fois appelé en sélection nationale le 5 septembre, au Danemark (0-2), puis a ouvert son compteur trois jours plus tard, contre l’Islande (5-1) et a fait son trou, enfin, en étant rappelé à trois reprises en octobre. Et puis Doku a aussi eu son transfert à plusieurs chiffres, puisque c’est Rennes qui a eu la bonne idée d’aller le chercher, pour près de 30 millions d’euros. Un bon choix, selon Stéphane Stassin. «» La Champions League, justement, il l’a déjà découverte, la majorité tout juste acquise, après seulement un quart d'heure de championnat, face à Dijon quelques jours plus tôt : le Belge a profité de 28 minutes contre Krasnodar pour montrer ce qu’il pouvait faire. Des débuts prometteurs pour celui qui voudrait laisser sa trace dans le football. «, conclut Marco Kana.» . Pour cela, le chemin est encore long, mais après tout, le chemin d’Anvers à la C1 ne l’était-il pas encore plus ? Alors, on prend rendez-vous dans dix ans ?