EXCEPTIONNEL : Winamax double les cotes sur tous les 1/4 de finale de Ligue des champions !

Retour de l'énorme promo de Winamax. Le site n°1 en France double les cotes 1N2 sur tous les 1/4 de finale de Ligue des champions (aller + retour). La cote du PSG est par exemple doublée à + de 6,70 !

Les cotes de la C1 doublées chez Winamax !

Comment profiter des cotes doublées

Quelques exemples de cotes doublées C1 chez Winamax

1. Si vous effectuez un pari simple sur les matchs de C1 :

2. Pour les paris combinés, cela peut donner ça :

3. Enfin, les cotes doublées sont aussi disponibles en mode My Match :

Si vous préférez obtenir un 1er pari remboursé en CASH de 100€

Pour bénéficier d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax :

retirer votre remboursement directement sur votre compte bancaire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Winamaxsur les 1/4 de finale de Ligue des champions qui se déroulent les les 6, 7, 13 et 14 avril 2021. Avec notamment au programme dès mardi Real - Liverpool et évidemment l'énorme Bayern - PSG mercredi !Vous pouvez profiter de cette promo, au choix, sur :- un match simple (par exemple Bayern - PSG).- dans un combiné avec 1 match (ou plus) de C1 accompagné d'autres matchs de votre choix.- sur un My Match (vous faites la combinaison de paris de votre choix sur un seul match).- Choisissez l'offre "Cote doublée". dans le formulaire.- Effectuez un premier dépôt. L'offre est limitée à un montant de 50€ sur votre premier pari.- Placez votre 1pari jusqu'à 50€ maximum sur un match simple de Ligue des champions, sur un MyMatch ou sur un pari combiné qui contient au moins un match de Ligue des champions.- Si votre pari est gagnant, vous remportez en CASH votre mise multipliée par la cote doublée.- Vous pouvez alors soit rejouer, soit retirer directement sur votre compte ce que vous avez gagné.- En pariant par exemple vos 50€ sur la victoire du PSG face au Bayern mercredi, si le PSG gagne, vous remportez 50€ x 3,35 x 2 =- Si vous préférez parier vos 50€ sur la victoire du Bayern, si le Bayern gagne vous remportez 50€ x 2,05 x 2 =- En pariant par exemple sur la victoire de Manchester City à domicile contre le Borussia Dortmund, si le Bayern gagne vous remportez 50€ x 1,44 x 2 =- Si vous pariez par exemple sur les victoires de Manchester City + de Chelsea, cela vous offresoitde gains possibles pour seulement 50€ misés !- Vous pouvez même rajouter un ou plusieurs matchs du week-end, la cote totale sera tout de même doublée !Prenez par exemple en plus la victoire de Manchester United dimanche à domicile face à Brighton pour obtenir unesoit potentiellementde gains pour seulement 50€ misés !Le mode MyMatch vous permet de créer votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football (buteurs, score exact, résultat à la mi-temps, nombre de buts...).Par exemple sur le match Bayern - PSG, vous pouvez combiner le pari PSG gagne + Les 2 équipes marquent + Mbappé buteur dans le match (cote à venir)Si vous préférez le bonus classique, vous pouvez profiter d'un 1pari remboursé EN CASH de 100€, vous devez choisir l'offre "Premier pari remboursé" dans le formulaire.Chez Winamax, le deal est simple : si votre 1pari réalisé après votre dépôt est perdant, vous êtes remboursé en CASH et vous pouvez soit rejouer votre remboursement, soit- Choisissez l'offre "Premier pari remboursé" dans le formulaire.- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Vous profitez alors d'un- Vous pouvez donc déposer et parier 100€ sur n'importe quel match de la semaine.- Et si le pari s'avère perdant, Winamax vous rembourse intégralement vos 100€ EN ARGENT RÉEL.- Vous pouvez même décider de